Echipele Salvamont Maramureș au intervenit în zona Tăurile Buhăescu din Munții Rodnei pentru salvarea a 11 persoane, dintre care șapte copii, aflate în pericol din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Operațiunea a fost încheiată cu succes în jurul orei 3:30 dimineața, relatează , citând Salvamont Maramureș

Intervenția Salvamont Maramureș

Echipele Salvamont , care fac parte din structura de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, au fost mobilizate în zona Tăurile Buhăescu pentru a salva 11 persoane, inclusiv șapte copii.

Operațiunea a fost complicată, deoarece salvatorii au acționat pe timp de noapte, în condiții de frig și întuneric. Trei echipe au fost trimise pe teren, susținute de o ambulanță montană Salvamont, o autospecială și un utilaj de teren Traxter pentru zone greu accesibile.

Care este situația persoanelor salvate

Cei șapte copii și cei doi adulți care îi însoțeau au fost și aduși în siguranță de pe munte.

Minorii au fost înapoiați părinților lor, în timp ce una dintre persoanele adulte a fost dusă la CPU Vișeu după ce a suferit „o plagă penetrată la membrul inferior drept, dar cu hemoragia oprită la momentul intervenției”, potrivit surselor citate.

Cealaltă persoană a fost însoțită până în Vișeu, pentru a primi îngrijiri și sprijin.

Rolul pe care doi „salvatori” l-au avut

Intervenția salvatorilor a fost susținută indirect de doi turiști care nu erau parte din grup, dar care au observat dorința copiilor și a adulților de a coborî pe un traseu periculos.

Aceștia au început să-i urmărească: „Ajungându-i undeva în pădure, rătăciți, și i-au scos într-o zonă deschisă de unde au fost recuperați și coborâți în siguranță de pe munte de salvatorii montani ai Salvamont Maramureș”, menționează sursele citate.

Operațiunea s-a finalizat cu succes în jurul orei 3:30 dimineața, după multe ore de muncă intensă. Salvatorii au reușit să aducă în siguranță întregul grup, demonstrând importanța lor în gestionarea situațiilor alarmante.