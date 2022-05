Interviu Exclusiv// Scriitorul Dan Lungu, despre romanul „Șoferul din Oz”: „Cu ajutorul lui intrăm în lumea politico-interlopă de la începuturile democrației românești și o descoperim la firul ierbii”

Dan Lungu este unul dintre cei mai apreciați și citiți scriitori români contemporani. Cărțile sale se bucură de un succes editorial și sunt traduse în numeroase limbi. Volumul ”Sunt o babă comunistă” cinci ediţii publicate în țara noastră și traduceri în Franţa, Ungaria, Austria, Polonia, Spania, Italia (două ediţii), Bulgaria, Turcia (două ediţii), Croaţia, Norvegia, SUA şi Ucraina.

Alte romane de succes pentru literatura română sunt “Raiul găinilor”, “Cum să uiți o femeie”, “În iad toate becurile sunt arse” sau “Fetița care se juca de-a Dumnezeu”.

Lansarea noului său roman, în acest an, la editura Polirom intitulat “Șoferul din Oz” a reprezentat unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale.

Noul roman al lui Dan Lungu ne propune o incursiune la firul ierbii în lumea politico-interlopă postcomunistă, spre începuturile capitalismului autohton. Mai multe detalii despre acest volum a oferit pentru B1 TV însuși scriitorul Dan Lungu.

Interviu cu scriitorul Dan Lungu, despre romanul „Șoferul din Oz”

Reporter: Postcomunismul românesc este o temă recurentă în romanele dumneavoastră. Cum completează “Șoferul din Oz” panorama societății românești de după 1989 pe care a-ți dezvoltat-o în celelalte romane?

Dan Lungu: Așa este, romanele mele au o mare aderență la realitatea postcomunistă, surprinzând noile fenomene sociale, tipologiile umane și schimbările de mentalitate. Totul pigmentat cu umor și ironie. Dincolo de miza lor estetică – fiind mereu atent la stil și la construcție – cărțile mele au un efect documentar și, nu de puține ori, în substrat, propun modele de analiză. Unul dintre fenomenele cele mai de succes despre care am scris când se vorbea foarte puțin despre asta este nostalgia paradoxală după comunism. El apare încă din romanul meu de debut, ”Raiul găinilor”, și este tratat pe larg în ”Sunt o babă comunistă!”, după care Stere Gulea a realizat un film, cu Luminița Gheorghiu în rolul principal. Și romanele următoare au surprins în diferite unghiuri și accidental tranziția românească, însă ”Șoferul din Oz” este cartea care completează panorama postcomunismului românesc începută în primele două romane. Dacă în cărțile care surprind anii 90 focusul este pe perdanții tranziției care își întorc cu regret privirea în trecut, în cel mai nou roman tabloul este completat cu cei care privesc spre viitor și sunt puși pe făcut averi, cu orice preț. În timp ce primii își consumă nostalgiile trăncănind și privind în fundul paharului cu alcool, ceilalți se îmbogățesc voios din privatizări și învârteli. Cu ajutorul ”Șoferului din OZ” intrăm în lumea politico-interlopă de la începuturile democrației românești și o descoperim la firul ierbii.

Reporter: Cum a contribuit experiența dumneavoastră politică, in calitatea de senator, la construcția acestui roman? Faptul ca ati putut observa de la firul ierbii realitatea politică si modul în care funcționează instituțiile v-a dat posibilitatea sa percepeți mai bine fenomenele pe care le descrieți în roman?

Dan Lungu: Folosesc doar marginal în acest roman experiența mea politică, dar da, mi-a clarificat o serie de lucruri, mai curând legate de atmosferă și de modul cum ”politicienii de meserie” privesc omul și lumea, resursele și oportunitățile. Plus am aflat o serie de povești interesante, de la prima mână. Sper să folosesc mai intens toate aceste lucruri într-un roman viitor.

Reporter: Sergiu, protagonistul noului dumneavoastră roman, este nevoit în ciuda unor principii puternice să facă numeroase compromisuri pentru a avea nivelul de trai la care aspiră. Devine el reprezentativ pentru românii care aleg să nu se revolte când întâmpină nedreptățile din societate, ci să se conformeze și să se adapteze?

Dan Lungu: N-aș spune că principiile lui sunt foarte puternice, pentru că este crescut într-o morală călduță, pe vremea când subtilizarea de la locul de muncă era norma. Ceea ce are Sergiu într-adevăr este bunul simț și aspirații rezonabile, calibrate cu statutul lui social. În fond, vrea o viață normală, ”mediocră”: din munca lui să-ți permită o casă în care să stea cu iubita sa și să crească unul-doi copii. Șocul lui este că în România nu poți avea un trai decent, o viață normală, muncind normal. Ar fi vrut să plece la muncă în străinătate, ca alte milioane de români, dar are în grijă o bunică paralizată pe care o iubește și n-o poate abandona. În cele din urmă, soluția lui este să se angajeze bodyguard & șofer la Boss, beizadeaua unui director de fabrică de zahăr privatizată în anii 90, încercând să se țină cât mai departe de învârtelile toxice ale acestuia. Sergiu vrea să știe cât mai puțin și să plece cât mai repede din acest loc de muncă, imediat ce-și strânge banii pentru a cumpăra o casă. Dar lucrurile iau o astfel de întorsătură încât va fi nevoit să plece mai repede. Devenise mult prea mult până și pentru el, care nu era chiar o mimoză, ci băiat crescut în cartier muncitoresc și boxeur ratat.

Reporter: Descrieți în roman un adevărat sistem de recrutare a unor false elite în politică și în administrație, în care conducerea instituțiilor depinde de apartenența la partide sau de înțelegeri subterane. Ce rol mai are educația în acest context, având în vedere că există totuși numeroase facultăți de științe politice sau în care se studiază discipline umaniste?

Dan Lungu: Haideți să ne uităm atent la anii 90 și chiar 2000. Cu o corupție generalizată și universități care eliberează diplome pe bandă rulantă, la care adăugăm practica plagiatului și reconvertirea prin diferite mijloace a absolvenților de ”Ștefan Gheorghiu”, nu ne putem aștepta decât la proliferarea falselor elite. Elite care conduc incompetent România, perpetuează sau tolerează corupția care i-a propulsat și care au drept scop principal conservarea poziției dobândite. Speranța este în universitățile românești bune și în absolvenții de studii academice în străinătate, plus lupta constantă împotriva corupției. Cât despre lupta cu clientelismul politic, mi-e teamă că e deja pierdută.