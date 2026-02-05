Pictorul român care a lucrat aproape un deceniu pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea și povestește cum a ajuns în anturajul finanțistului american acuzat de abuzuri sexuale și trafic de minori.

Cine este pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein

Un artist român din Tulcea susține că a petrecut aproape un deceniu lucrând pentru unul dintre cei mai controversați finanțiști din lume. Ion Nicola, în vârstă de 61 de ani, afirmă că primul contact telefonic cu Jeffrey Epstein a fost unul aparent banal: „Eu sunt în Palm Beach. Poți să vii până la mine?”. De atunci, pictorul român avea să ajungă frecvent la proprietățile magnatului, inclusiv pe insulele private din Caraibe.

Într-un interviu acordat pentru , Nicola vorbește despre relația profesională pe care a avut-o cu Epstein și despre modul în care l-a perceput pe acesta: „un tip fain, fără fițe, tot timpul vesel”. Mai mult, artistul consideră că scandalul care a zguduit lumea politică și mondenă americană ar fi „exagerat” și „politic”.

Ce arată documentele făcute publice de autoritățile americane

Corespondența dintre Ion Nicola și Jeffrey Epstein apare în mii de pagini de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA, alături de înregistrări audio și video desecretizate recent. În arhive, românul apare sub numele de „Ion the Painter”, fiind menționat de peste 2.500 de ori în e-mailurile interne ale anturajului lui Epstein.

Documentele descriu deplasări repetate, sejururi prelungite pe insulele private ale finanțistului și plăți consistente pentru lucrări de design interior și finisaje de lux. Ancheta amplă vizează una dintre cele mai grave rețele de trafic de persoane din ultimele decenii, despre care autoritățile americane spun că a implicat minore și personaje extrem de influente la nivel global. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, noile documente publicate scot la iveală detalii despre rețeaua de conexiuni a lui Epstein, de la politicieni până la oameni de afaceri.

Cum a ajuns un artist din Tulcea în anturajul unui miliardar american

Drumul lui Ion Nicola către cercul exclusivist al lui Epstein a început în anii ’90, odată cu primele sale vizite în Statele Unite. După studii de artă la Cluj și experiențe în New York, pictorul a lucrat pentru diverse firme de design interior. În plină criză economică, a răspuns unui anunț de angajare care căuta „pe cineva cu abilități artistice, cu premii internaționale în design, cineva foarte, foarte bun”.

De aici, lucrurile au evoluat rapid, iar întâlnirea directă cu Epstein a avut loc în Florida. „Eu sunt în Palm Beach. Poți să vii până la mine?” avea să fie fraza care i-a schimbat parcursul profesional pentru următorii ani.

Ce relație profesională a avut pictorul român cu Jeffrey Epstein

Potrivit artistului, relația a fost una strict profesională, gestionată direct de Epstein, nu prin intermediari. Nicola susține că a decorat camere din reședințele acestuia și că a petrecut luni întregi pe insulele private ale finanțistului. „O să lucrezi pentru mine. O să ai de lucru toată viața”, i-ar fi spus Epstein la prima întâlnire.

În interviu, pictorul român îl descrie pe Epstein ca fiind „un tip de bun-simț, care se uită în ochii tăi”, o percepție care contrastează puternic cu imaginea publică a acestuia, asociată cu acuzații grave de pedofilie și trafic de minori.

Pictorul român a mărturisit că era foarte bine plătit, creo 300 și ceva de dolari pe zi. El a spus că a pictat toată insula.

A fost martor la petreceri sau abuzuri pe insulele lui Epstein?

Ion Nicola afirmă că nu a văzut petreceri cu minore și că, în perioada în care a lucrat el acolo, nu ar fi avut loc evenimente controversate.

„Cât am fost eu acolo, n-a mai fost nicio petrecere, nimic cu fete minore”, spune pictorul. Totuși, documentele oficiale și mărturiile victimelor indică faptul că abuzurile ar fi avut loc pe insulele private ale lui Epstein, inclusiv în spații amenajate special pentru astfel de activități.

Reporter: Într-un e-mail vă cerea uși lavandă.

Ion Nicola: Da, dar nu era nimic dubios. Spunea „ca pentru copii” pentru că voia să fie vesel.

Reporter: Camerele erau decorate ca pentru copii?

Ion Nicola: Nu. (n.r. – tăcere)

În 2013, pe insulă, am făcut Templul Sexului.

(n.r. – Clădirea la care face referire Ion Nicola este o structură de pe insula Little Saint James, despre care se presupune că ar fi fost folosită pentru abuzuri sexuale și orgii)

Era o clădire pe un deal, o cameră de șase pe opt metri. Mi-a cerut o idee. I-am propus un templu. I-am făcut schițe în Photoshop, cu o cupolă aurie. I-a plăcut. Așa a apărut așa-zisul „templu al sexului”.

Reporter: Au avut loc orgii acolo?

Ion Nicola: Dacă s-a întâmplat ceva, a fost înainte de 2008. După 2010 n-a mai fost nimic.

Ce personaje celebre ar fi frecventat proprietățile lui Epstein

Artistul român susține că, de-a lungul timpului, a întâlnit persoane extrem de cunoscute și influente.

„L-am văzut pe Woody Allen și o dată a venit sultanul Dubaiului”, afirmă Nicola. Totodată, documentele publicate recent menționează nume grele din politica și elita mondială, de la până la Bill Clinton sau Bill Gates.

Cum privește pictorul român scandalul Epstein

Deși recunoaște gravitatea acuzațiilor, Ion Nicola consideră că amploarea scandalului ar fi fost amplificată politic: „Mi se pare că totul e politic”. El sugerează că arestarea lui Epstein ar fi fost influențată de contextul electoral american și de apropierea acestuia de Donald Trump: „Voiau să-l asocieze cumva cu Trump”.

Ce spune despre munca sa pentru Epstein

În final, pictorul român afirmă că nu se simte mândru de perioada în care a lucrat pentru Jeffrey Epstein, subliniind că a făcut acele lucrări strict pentru a-și câștiga existența. Spune că adevărata sa vocație rămâne arta, iar designul interior a fost doar o sursă de venit.