Întrebarea care a stârnit hohote de râs. Ce l-a întrebat o bătrânică dintr-un sat din România pe un tânăr african: „Mamaie, și dacă spun, ai ști?”

Ana Maria
08 sept. 2025, 20:04
Sursa foto: Captura video Instagram / @lifeofisiah19

Un tânăr african care locuiește la sat în România a povestit pe Instagram o întâmplare amuzantă cu o bătrânică din localitatea sa. Aceasta i-a adresat fratelui său mai mare o întrebare care i-a stârnit râsul.

Într-un videoclip postat pe Instagram, tânărul a povestit:

„Deci, când umbla fratele meu prin sat, o bătrânică s-a întâlnit cu el și l-a întrebat cea mai tare întrebare: Tu de-a cui ești?”

Cuprins:

  • De ce i s-a părut amuzant tânărului
  • Cum au reacționat utilizatorii
  • Umor și diversitate culturală la sat

De ce i s-a părut amuzant tânărului

Tânărul african a explicat că nu întrebarea în sine l-a amuzat, ci contextul: faptul că a fost adresată unei familii africane, singura de acest fel din sat.

„Mamaie, și dacă spun, ai ști? Deci și dacă stau să mă gândesc, suntem singura familie de africani din sat. Poate chiar e o șansă să știe. Dar e foarte interesant cum l-a întrebat ‘tu de-a cui ești’, când sunt șansele foarte mari să nu cunoască prea mulți africani”, a spus el cu umor, potrivit Dcnews.

Răspunsul fratelui său a fost simplu:

„Sunt de-a lui Ngirishi. Probabil că nu știe cum se pronunță numele. Dar mamaie a câștigat.”

Cum au reacționat utilizatorii

Postarea a adunat sute de like-uri și comentarii amuzante. Unii internauți au subliniat că bătrânica doar încerca să afle cine aparține comunității locale:

„Nu contează… mamaie trebuie să știe. Sunt un fel de evidența populației.”

Alții l-au încurajat pe tânăr:

„Dacă te-a întrebat asta înseamnă că deja aparții comunității, ești de-al satului.”

Umor și diversitate culturală la sat

Întâmplarea a readus în atenție modul în care tradițiile și obiceiurile din sate se combină cu diversitatea culturală. Chiar și întrebările aparent simple pot deveni amuzante atunci când diferențele culturale se intersectează, iar experiențele sunt apoi împărtășite cu o comunitate mai largă pe rețelele sociale.

