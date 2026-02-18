Inundații în județul Argeș, în orașul Costești, unde topirea bruscă a zăpezii a provocat creșterea nivelului apei într-un lac. a fost depășită iar apa s-a revărsat către zonele locuite aflate în proximitate.

Inundații în orașul Costești

intervin miercuri seară în oraşul Costeşti, unde apa unui lac a crecut peste nivelul de siguranță și a inundat o locuință din oraș. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, s-a dispus evacuarea mai multor localnici aflați în pericol. Aceste inundații sunt provocate de creșterea nivelului apei peste cota de siguranță.

„Apa a inundat curtea unei gospodării, fiind afectate spaţiile exterioare, iar pompierii intervin cu motopompe pentru evacuarea apei acumulate. Ca şi măsură de siguranţă, din imobil au fost evacuate preventiv opt persoane”, se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Anterior, oficialii ISU au transmis că pompierii intervin cu mai multe motopompe pentru a evacua surplusul de apă, pentru a evita un dezastru. La fața locului acționează pompieri din detaşamentele din Piteşti şi Bradu, precum şi cei de la Garda de Intervenţie Topoloveni.

„Ca urmare a topirii zăpezii, nivelul apei unui lac din oraşul Costeşti a depăşit cota normală de retenţie, existând pericol de revărsare către zonele locuite din apropiere”, se precizează într-o informare transmisă de .

Știre în curs de actualizare.