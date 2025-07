Inundațiilea au făcut ravagii în mai multe județe din țară. Un bărbat a fost zdrobit de un copac, iar un altul găsit fără suflare în albia unui pârâu. Despre ce regiuni e vorba

și-a spus cuvântul în mai multe regiuni din țară. Bucovina, Suceava și au fost izbite de furtuna, care a venit și a luat cu ea și vieți omenești.

Un bărbat, din București, aflat în Bucovina la o competiție sportivă, și-a găsit sfârșitul după ce un copac a căzut peste el. Un altul, a fost găsit mort, în albia unui pârâu, din județul Suceava.

Cuprins:

Ce s-a întâmplat în cazul sportivului din București?

Furtuna din Suceava a scos oamenii afară din casă. Ce spun localnicii?

Persoană moartă în albia unui pârâu din județul Suceava

Alte județe afectate. Despre care este vorba?

Bărbatul avea 50 de ani și a murit în timp ce alerga în zona Masivului Giumalău. Acesta se afla în Bucovina cu prilejul acestei competiții și, când mai avea doar 20 de kilometri până la linia de sosire, furtuna de cod galben a prăbușit un pom peste el.

Echipajele de intervenție au reușit cu greu să ajungă la victimă din cauza arborelui prăbușit. Timp de două ore, salvatorii s-au „luptat” să ajungă la bărbat, însă a fost prea târziu. Un martor a relatat ce s-a întâmplat.

„Eram cu un kilometru sau doi mai în faţă. Alerga cu încă trei alergători 04.23 A venit dintr-odată, a început să bată vântul foarte tare. Brutal, abia ne-am ţinut pe picioare” povesteşte Atilla, un alergător din Târgu Secuiesc, conform

Furtuna din Suceava a scos oamenii afară din casă. Ce spun localnicii?

Furtuna a bătut puternic și în județul Suceava, unde oamenii au fost evacuați din locuințe pentru a fi în siguranță. Localnicii relatează îngroziți episodul prin care au trecut.

„Hai din casă, că se umflă râul şi nu mai putem ieşi! Haideţi să ieşim!” / „Nu putem risca prea mult, că se umflă apa şi nu mai putem trece”/ „Niciodată nu a fost aşa ceva. Uitaţi la perete până unde a fost apa venită. S-au scos tone de apă”, mărturisesc mai mulți localnici.

„Am vreo 69 de ani, am mai prins încă două viituri din astea, dar în aşa fel nu a fost. A intrat…dacă mai era 2 cm intra şi în casă. Apa până la brâu, peste un metru, un metru şi…a fost apa”, spune Neculai Tănasă, localnic.

Viceprimarul unei comune din județ explică cum a fost șocat de câtă apă a intrat în case.

„Ne-au afectat case. Drumurile sunt rupte, podeţe avem rupte. Apă peste tot, peste tot…atâta apă nu am văzut. Am câţiva ani, dar nu am văzut atâta apă”, a declarat Gavril Niculeasa, viceprimar comuna Slatina, județul Suceava.

Persoană moartă în albia unui pârâu din județul Suceava

În dimineața zilei de luni, ISU Suceava a anunțat că o persoană a fost găsită fără suflare în albia pârâului Neagra, al cărui debit este foarte crescut din cauza inundațiilor.

„Debitul apei este foarte crescut, iar echipajele vor interveni pentru accesul la victimă și evacuarea ei”, susțin pompierii.

Alte județe afectate. Despre care este vorba?

În timp ce în unele localități a bătut grindină, de dimensiunile unei mingi de ping-pong, în Dolj și Botoșani copacii s-au prăbușit peste mașini, în mers. Un drum național din Piatra Neamț a fost inundat.