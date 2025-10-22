B1 Inregistrari!
Armata României este pregătită sau nu pentru o invazie rusă? Răspunsul categoric dat de generalul Gheorghiță Vlad (VIDEO)

Armata României este pregătită sau nu pentru o invazie rusă? Răspunsul categoric dat de generalul Gheorghiță Vlad (VIDEO)

22 oct. 2025, 17:20
Armata României este pregătită sau nu pentru o invazie rusă? Răspunsul categoric dat de generalul Gheorghiță Vlad (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @Ministerul Apararii Nationale, Romania
Cuprins
  1. Este Armata României pregătită pentru o invazie rusă?
  2. Ce resurse mai sunt necesare
  3. Care sunt țintele de capabilitate ale armatei

Întrebat dacă Armata României este pregătită pentru o invazie rusă, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a subliniat că da, este pregătită pentru apărare.

Este Armata României pregătită pentru o invazie rusă?

Gheorghiță Vlad a explicat că, în ultimii ani, armata a participat la numeroase exerciții și operațiuni, atât la nivel național, cât și internațional. De mai bine de 20 de ani, România trimite contingente consistente în diferite teatre de operații.

“În primul rând, trebuie să vedem cât de pregătită este Armata României pentru apărare, nu neapărat pentru o amenințare venită din partea Federației Ruse.

Armata României este foarte bine pregătită. În ultimii ani, am avut foarte multe activități de instruire, în context național și în context internațional.

De mai bine de 20 de ani, participăm în diferite teatre de operații cu contigente foarte consistente.

Avem un program foarte ambițios de înzestrare. V-am dat doar câteva dintre ingredientele care ne conduc la concluzia că avem o armată pregătită.

Din toate aprecierile pe care le-am primit din partea partenerilor, pot să afirm cu tărie că Armata României este la un nivel de pregătire foarte bun”, a declarat generalul, potrivit Știripesurse.

Ce resurse mai sunt necesare

Șeful Statului Major a menționat că, deși armata este pregătită, există încă deficite în resurse, care nu se referă doar la aspectul financiar, ci și la personal, tehnică de luptă și cadrul legislativ.

„Mi-aș dori să am mai multe resurse la dispoziție și, când vorbesc de resurse, nu mă refer numai la cele financiare, astfel încât să putem să recuperăm deficitul de capabilitate pe care nu am reușit să-l completăm în ultimii 30 de ani.

Și aici mă refer și la personal, și la tehnică de luptă, și la cadrul legislativ, dar s-au făcut pași foarte importanți în ultimii ani.

Sunt mai mult decât optimist că în perioada imediat următoare o să creăm toate condițiile necesare pentru a atinge țintele de capabilități 25.

În ultima vreme, am văzut că și domnul ministru al Apărării a ieșit cu explicații în sensul acesta, referitor la țintele de capabilități.”, a mai spus Gheorghiță Vlad.

Care sunt țintele de capabilitate ale armatei

Generalul a precizat că România urmează standardele NATO pentru toate armatele membre, cu scopul de a îndeplini condiționalitățile operaționale necesare pentru apărarea colectivă.

„Sunt niște standarde stabilite la nivelul Alianței și toate armatele din țările membre NATO trebuie să îndeplinească aceste condiții și noi ne străduim, ca țară, ca armată, să atingem aceste condiționalități operaționale, astfel încât să ne îndeplinim și misiunile referitoare la apărarea colectivă”, a adăugat șeful Statului Major.

