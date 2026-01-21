B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Noul bazin de antrenament schimbă Delfinariul din Constanța după șapte ani de așteptare. Ce aduc noile investiții

Noul bazin de antrenament schimbă Delfinariul din Constanța după șapte ani de așteptare. Ce aduc noile investiții

Iulia Petcu
21 ian. 2026, 11:02
Noul bazin de antrenament schimbă Delfinariul din Constanța după șapte ani de așteptare. Ce aduc noile investiții
Sursa Foto: Facebook/ Delfinariu Constanța
Cuprins
  1. Ce aduce nou bazinul de antrenament pentru delfini
  2. Cum a fost realizată investiția de 17 milioane de lei
  3. De ce rămâne problema lipsei de delfini una critică

Delfinariul din Constanța marchează un moment important, după finalizarea noului bazin de antrenament, o investiție așteptată de aproape șapte ani. Proiectul, evaluat la 17 milioane de lei, este considerat esențial pentru îmbunătățirea condițiilor oferite delfinilor.

Ce aduce nou bazinul de antrenament pentru delfini

Noul bazin de antrenament este mai spațios și mai modern, fiind proiectat special pentru a susține bunăstarea fizică și mentală a delfinilor. Spațiul extins permite mai multă mișcare, joacă și activități de pregătire, considerate esențiale pentru sănătatea animalelor.

Construcția nu este destinată exclusiv antrenamentelor, ci și îmbogățirii mediului în care trăiesc delfinii. Suprafața generoasă le oferă posibilitatea de explorare și interacțiune, aspect crucial pentru animalele aflate în captivitate pe termen lung.

Cum a fost realizată investiția de 17 milioane de lei

Muncitorii au lucrat fără întrerupere timp de 15 luni pentru finalizarea bazinului, care are o suprafață de 670 de metri pătrați. Adâncimea ajunge la 5,2 metri, fiind semnificativ mai mare decât cea a bazinului de spectacole.

„Bazinul de antrenament are o capacitate de trei ori mai mare decât bazinul de spectacole – 3.000 de metri cubi de apă”, spune Radu Balaban, directorul proiectul. Dimensiunile sunt considerate un pas important în modernizarea infrastructurii Delfinariului, relatează Libertatea.

De ce rămâne problema lipsei de delfini una critică

În ciuda finalizării bazinului, Delfinariul din Constanța se confruntă cu o lipsă acută de mamifere. Ni Ni a rămas singurul delfin, după ce femela Chen-Chen a murit pe 2 martie 2025.

Până în luna martie este valabil un contract cu un delfinariu din Ucraina, care a adus la Constanța, în urmă cu patru ani, patru exemplare. Viitorul colaborării este însă incert, iar situația ridică semne de întrebare privind continuitatea activității.

Conducerea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța recunoaște dificultățile legate de achiziționarea de noi delfini. „Nu ştiu cum vom face în anii următori sau dacă vom putea continua, dacă ne vom putea permite, dacă partea ucraineană va mai rămâne, cum vom achiziţiona sau nu delfini”, spune directorul CMSN, Dănuț Dincă.

Administrația delfinariului a analizat mai multe variante pentru aducerea de noi exemplare. Au existat negocieri inclusiv cu parteneri din Cuba, însă discuțiile nu s-au concretizat într-un acord.

