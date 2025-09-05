Investiții de peste 700 de milioane de lei în creșe, școli și grădinițe, în Sectorul 6! Cum începe noul an școlar (GALERIE FOTO)

Investiții uriașe în Sectorul 6! 707 milioane de lei au fost investiți în infrastructura școlară a Sectorului 6, în ultimii 5 ani, iar aproape jumătate din sumă provine din fonduri europene nerambursabile. 18 școli și grădinițe au fost reabilitate, 7 unități au fost construite de la zero, în 43 s-au făcut reparații peste vară; 68 au mobilier nou și echipamente digitale, terenuri de sport și locuri de joacă moderne.

Toate sunt pregătite să-i primească așa cum se cuvine pe copii, luni, în prima zi de școală.

În vara aceasta, s-au făcut reparații în 43 de unități de învățământ , cu zugrăvit, schimbat parchet, uși sau obiecte sanitare. Lucrările au costat 14,5 milioane de lei.

Au fost amenajate sau modernizate 40 de terenuri de sport din 17 de școli și licee . La Școala 164 „Sf. Calinic de la Cernica" a fost amenajată o adevărată bază sportivă, care a primit numele celebrei handbaliste Cristina Neagu. Urmează alte 11 terenuri din 7 școli. De asemenea, a fost modernizat bazinul de înot al Școlii 311 și va fi deschis luna aceasta.

68 de școli și grădinițe au fost dotate cu mobilier nou, echipamente digitale, materiale didactice și sportive, cu fonduri nerambursabile, din PNRR (81,9 milioane de lei, de la Uniunea Europeană). Mai exact, peste 2.300 de săli de clasă / grupă au bănci, scaune și dulăpioare noi, table smart, laptopuri, imprimante. 64 de laboratoare de informatică sunt dotate cu imprimante, calculatoare, camere video, scannere. 39 de laboratoare de științe, 104 cabinete școlare, 38 de săli de sport și 9 ateliere de practică au echipamente noi.

Câte clădiri noi își deschid porțile în acest an școlar

Încă din 2021, primarul Ciprian Ciucu și-a setat ca prioritate să aducă unitățile de învățământ din Sectorul 6 la cele mai bune standarde de calitate, dar și de siguranță din țară. Nu se mai investise în ele de zeci de ani.

Până acum, au fost consolidate și reabilitate 18 școli și grădinițe, trei dintre ele fiind finalizate chiar la începutul acestei luni. Este vorba despre Școala 117, Grădinița 170 și Grădinița „Paradisul Piticilor”.

De asemenea, 7 clădiri au fost construite de la zero: o creșă, două grădinițe și patru corpuri de școală. Cea mai nouă grădiniță, ridicată la Școala „Sf. Constantin și Elena”, va fi inaugurată luni, 8 septembrie. Oferă 120 de locuri în 6 grupe și este una dintre cele mai frumoase din țară. Are pereți pictați manual, în nuanțe vesele, cu mesaje motivaționale și citate celebre, holuri spațioase, aerisite, și clase de 132 mp, cu băi proprii. La fel de frumoase sunt și clădirile reabilitate.

„Avem o politică în Sectorul 6 ca unitățile de învățământ să fie nu doar sigure și eficiente energetic, ci și foarte primitoare, copiii să se simtă bine. Le doresc tuturor mult succes în noul an școlar”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

707 milioane de lei, investiți în infrastructura școlară, în ultimii cinci ani

În Sectorul 6, s-a lucrat într-un ritm fără precedent la infrastructura școlară. Pe lângă reabilitarea și construirea de la zero a unor clădiri moderne, toate cele existente au avut parte de îmbunătățiri. Vorbim despre dotarea cu mobilier nou, lucrări de întreținere, de modernizare a terenurilor de sport, a locurilor de joacă, a curților.

În total, valoarea investițiilor din ultimii 5 ani se ridică la 707 milioane de lei. Aproape jumătate din această sumă provine din fonduri europene nerambursabile.

Iată, mai jos, lista completă a unităților finalizate și a celor în lucru.

Au fost consolidate, reabilitate

Școala 117 (se deschide pe 8 septembrie); Grădinița 170 (se deschide pe 8 septembrie); Grădinița „Paradisul Piticilor” (se deschide pe 8 septembrie); Grădinița 208; Grădinița 230; Școala Profesională Specială „Sfânta Maria”; Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”; Colegiul Tehnic „Petru Maior”; Școala Gimnazială „Sf. Calinic de la Cernica”; Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”; Colegiul economic „Costin C. Kirițescu”; Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”; Școala Gimnazială „Sfântul Andrei”; Școala Gimnazială 197; Școala Gimnazială „Sfinții Constantin și Elena”; Școala Gimnazială 59; Școala Gimnazială 169; Școala Gimnazială „Sfânta Treime”.

Sunt în lucru (consolidare / reabilitare)

Școala 309 (se deschide în ianuarie 2026, după vacanța de iarnă);

Liceul Tehnologic „Petru Poni”;

Grădinița 274 (corpul vechi);

Grădinița de la Școala „Constantin Păunescu”.

Unde încep lucrări noi

Liceul PTTR se va demola și reconstrui. Conține 5 corpuri de clădire, toate cu risc seismic. Va fi construit aici cel mai modern campus școlar din țară, cu bazin de înot, terenuri de sport, inclusiv pe acoperiș, 70 de săli de clasă, laboratoare, ateliere, sală de conferințe, cantină, sală de mese etc. Elevii sunt relocați de acum doi ani.

Școala 167 va fi reabilitată și extinsă. În curtea unității a fost ridicată o școală modulară.

Școala 168 va fi demolată și reconstruită. Elevii vor învăța, din toamnă, într-o școală modulară ridicată pe Calea Giulești 56, lângă Școala 163.

„Aceste școli modulare nu se deosebesc cu nimic de clădirile clasice. Au parter și un etaj, săli de clasă luminoase, spațioase, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, calorifere, aparate de aer condiționat, mobilier nou, table smart”, dă asigurări primarul Ciprian Ciucu.

Unități de învățământ construite de la zero

Grădinița „Sf. Constantin și Elena” (se deschide pe 8 septembrie); Grădinița 274 – corp nou; Creșa de pe Str. Rușețu; Corp nou la Școala „Sfântul Andrei”; Corp nou la Școala nr. 117; Corp nou la Școala 193 Orizont; Corp nou la Școala 197.

Construcții de la zero în lucru:

Creșa din Cartierul Brâncuși;

Creșa de pe Bd. Iuliu Maniu;

Grădinița ANL Brâncuși,

Corp nou la Școala 156.

În Sectorul 6, în anul școlar 2025-2026, sunt înscriși 50.618 elevi, preșcolari și antepreșcolari.