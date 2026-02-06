Ion Țiriac vrea să facă o investiție majoră în Brașov, pe terenul fostei platforme industriale Lemexim. Proiectul, evaluat la 100 de milioane de euro, vizează construcția unui ansamblu rezidențial complex și a unui spital oncologic modern. Terenul, achiziționat în 2007, a rămas nefolosit timp de aproape două decenii după ce planurile inițiale pentru un mall au fost abandonate, potrivit

Spitalul oncologic construit de Ion Țiriac va fi coordonat de Regina Maria

Punctul central al investiției este unitatea medicală specializată în oncologie, pentru care Grupul Țiriac a semnat deja un acord cu operatorul . Proiectul nu este gândit ca o afacere profitabilă, ci va funcționa sub umbrela Fundației Țiriac. Fiul omului de afaceri, Alexandru Țiriac, a explicat că veniturile obținute din chiriile plătite de operatorul medical vor fi redirecționate integral către cazurile sociale, pentru a ajuta pacienții care nu își permit costurile tratamentelor.

Construcția spitalului reprezintă ultima etapă a planului de dezvoltare, care va fi realizat în trei faze distincte. În prima parte a lucrărilor, programate să înceapă în această vară, se va pune accent construirea complexului rezidențial. Proiectul include blocuri cu regim de înălțime între 6 și 11 etaje, oferind un mix între zonele de locuit și facilitățile destinate comunității locale.

Unde se va construi ansamblul

Ansamblul rezidențial va dispune de peste 670 de locuri de parcare subterane și spații verzi generoase. Investiția imobiliară este gândită să susțină financiar complexul, oferind spitalului stabilitatea necesară fără ca profitul să fie o prioritate. „Se lucrează la un mix optim care să ne permită să construim spitalul”, a declarat Ion Alexandru Țiriac.

Pe lângă locuințe și spitalul medicală, proiectul final va include un parc și o grădiniță. Astfel, zona se va transforma într-o zona modernă cu toate facilitățile. Lucrările de săpături sunt estimate să înceapă în lunile următoare, marcând finalul unei perioade de 20 de ani în care terenul din Brașov a rămas nefolosit.