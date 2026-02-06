B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un spital oncologic: Profitul va fi folosit pentru tratarea cazurilor sociale

Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un spital oncologic: Profitul va fi folosit pentru tratarea cazurilor sociale

Flavia Codreanu
06 feb. 2026, 14:16
Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un spital oncologic: Profitul va fi folosit pentru tratarea cazurilor sociale
Sursa foto: Dreamstime.com
Cuprins
  1. Spitalul oncologic construit de Ion Țiriac va fi coordonat de Regina Maria
  2. Unde se va construi ansamblul

Ion Țiriac vrea să facă  o investiție majoră în Brașov, pe terenul fostei platforme industriale Lemexim. Proiectul, evaluat la 100 de milioane de euro, vizează construcția unui ansamblu rezidențial complex și a unui spital oncologic modern. Terenul, achiziționat în 2007, a rămas nefolosit timp de aproape două decenii după ce planurile inițiale pentru un mall au fost abandonate, potrivit stiripesurse

Spitalul oncologic construit de Ion Țiriac va fi coordonat de Regina Maria

Punctul central al investiției este unitatea medicală specializată în oncologie, pentru care Grupul Țiriac a semnat deja un acord cu operatorul Regina Maria. Proiectul nu este gândit ca o afacere profitabilă, ci va funcționa sub umbrela Fundației Țiriac. Fiul omului de afaceri, Alexandru Țiriac, a explicat că veniturile obținute din chiriile plătite de operatorul medical vor fi redirecționate integral către cazurile sociale, pentru a ajuta pacienții care nu își permit costurile tratamentelor.

Construcția spitalului reprezintă ultima etapă a planului de dezvoltare, care va fi realizat în trei faze distincte. În prima parte a lucrărilor, programate să înceapă în această vară, se va pune accent construirea complexului rezidențial. Proiectul include blocuri cu regim de înălțime între 6 și 11 etaje, oferind un mix între zonele de locuit și facilitățile destinate comunității locale.

Unde se va construi ansamblul

Ansamblul rezidențial va dispune de peste 670 de locuri de parcare subterane și spații verzi generoase. Investiția imobiliară este gândită să susțină financiar complexul, oferind spitalului stabilitatea necesară fără ca profitul să fie o prioritate. „Se lucrează la un mix optim care să ne permită să construim spitalul”, a declarat Ion Alexandru Țiriac.

Pe lângă locuințe și spitalul medicală, proiectul final va include un parc și o grădiniță. Astfel, zona se va transforma într-o zona modernă cu toate facilitățile. Lucrările de săpături sunt estimate să înceapă în lunile următoare, marcând finalul unei perioade de 20 de ani în care terenul din Brașov a rămas nefolosit.

Tags:
Citește și...
Salvați Copiii cere reguli dure pentru platforme de socializare. Ce măsuri propune pentru protejarea minorilor
Eveniment
Salvați Copiii cere reguli dure pentru platforme de socializare. Ce măsuri propune pentru protejarea minorilor
Studenții reclamă lipsa de dialog cu premierul pe tema austerității în educație. Ce solicitări au fost transmise Guvernului
Eveniment
Studenții reclamă lipsa de dialog cu premierul pe tema austerității în educație. Ce solicitări au fost transmise Guvernului
Traficul din Iași, gestionat de inteligența artificială. Dronele vor schimba culoarea semaforului
Eveniment
Traficul din Iași, gestionat de inteligența artificială. Dronele vor schimba culoarea semaforului
Schimbare bruscă de vreme în București: Temperaturi moderate astăzi, dar ninsorile bat la ușă în weekend
Eveniment
Schimbare bruscă de vreme în București: Temperaturi moderate astăzi, dar ninsorile bat la ușă în weekend
Cluj: Un bărbat a ”oprit” la drive-thru cu roțile în sus (FOTO)
Eveniment
Cluj: Un bărbat a ”oprit” la drive-thru cu roțile în sus (FOTO)
Inundații locale și alunecări de teren după ploi intense la Buzău. Ce zone sunt monitorizate de autorități (FOTO)
Eveniment
Inundații locale și alunecări de teren după ploi intense la Buzău. Ce zone sunt monitorizate de autorități (FOTO)
Tot mai mulți minori cer sprijin la Telefonul Copilului. „Sunt obișnuit cu violența în familia mea, dar devine tot mai greu de gestionat”
Eveniment
Tot mai mulți minori cer sprijin la Telefonul Copilului. „Sunt obișnuit cu violența în familia mea, dar devine tot mai greu de gestionat”
DOCUMENTE OFICIALE: Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Pe cine caută procurorii
Eveniment
DOCUMENTE OFICIALE: Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Pe cine caută procurorii
Țepele de care trebuie să te ferești la serviciile de ridesharing. Cum inventează șoferii taxe pentru a cere bani în plus
Eveniment
Țepele de care trebuie să te ferești la serviciile de ridesharing. Cum inventează șoferii taxe pentru a cere bani în plus
Accident mortal în Timiș. Moped spulberat de pe șosea de un autovehicul. Un tânăr de 22 de ani a murit
Eveniment
Accident mortal în Timiș. Moped spulberat de pe șosea de un autovehicul. Un tânăr de 22 de ani a murit
Ultima oră
14:06 - Trump a distribuit un clip în care soții Obama au trupuri de maimuțe (VIDEO)
13:46 - VIDEO: Alina Gorghiu s-a ales cu o plângere la CNCD după ce i-a numit pe șefii PNL „misogini și labagii”. Un liberal a depus sesizarea
13:46 - CCR sub presiunea Guvernului după avertismentul lui Bolojan. Cât ne costă blocarea jalonului din PNRR
13:38 - Salvați Copiii cere reguli dure pentru platforme de socializare. Ce măsuri propune pentru protejarea minorilor
13:34 - Fenomenul camerelor ascunse din hoteluri a luat amploare. Experiența terifiantă a unui cuplu
13:03 - George Simion, acuzat că a „lucrat” împotriva României. Cum s-a zbătut șeful AUR să fim scoși de americani din programul „Visa Waiver”
13:01 - Studenții reclamă lipsa de dialog cu premierul pe tema austerității în educație. Ce solicitări au fost transmise Guvernului
12:52 - O insulă celebră din Danemarca a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut este uriaș
12:36 - Cum s-au îmbogățit unii făcând afaceri nelegal pe plajele statului. Buzoianu: „Ne vom îndrepta în instanță pentru recuperarea tuturor acestor terenuri”. Cazul Năvodari (VIDEO)
12:24 - Consiliul Concurenței investighează CFR SA pentru un posibil abuz de poziție dominantă. Ce efecte ar putea avea ancheta asupra pieței feroviare