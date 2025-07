Irina Columbeanu, fiica model care își pune tatăl pe primul loc. Ce planuri are pentru a-l susține

Întoarsă în țară pentru o vacanță liniștită, Irina Columbeanu a uimit pe toată lumea cu decizia ei care dă dovadă de maturitate. Ajunsă la 18 ani și crescută în luxul Californiei, adolescenta dovedește că nu a uitat niciodată cine a fost bărbatul care a răsfățat-o ca pe o prințesă în vila de la .

Revenită în pentru a-și vizita tatăl, internat de o perioadă la un azil din Ghermănești, Irina are în plan să își ajute părintele aflat acum într-o situație delicată.

Fostul milionar Irinel Columbeanu se confruntă cu probleme grave de sănătate și datorii care îl copleșesc, iar fiica lui este hotărâtă să-l susțină cum poate.

Ce a decis Irina Columbeanu să facă pentru tatăl ei?

Irina a anunțat public că vrea să înceapă colaborări cu branduri locale din România, să creeze conținut online și să câștige bani pe care să-i trimită tatălui său.

„Este responsabilitatea mea acum”, a spus ea în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Fiță cu Adiță”, unde a recunoscut că a primit deja mai multe propuneri din partea unor companii românești, potrivit

Deși viața ei de zi cu zi se desfășoară în Malibu, alături de mama sa, Monica Gabor, și partenerul acesteia, Mr. Pink, Irina spune că timpul petrecut în România este dedicat exclusiv familiei. A mers la Bacău să-și revadă rudele, dar cea mai emoționantă întâlnire a fost, de departe, cea cu tatăl ei.

Ion Cassian, directorul azilului unde locuiește acum Irinel Columbeanu, a vorbit despre întâlnirea celor doi: „S-au îmbrățișat, au plâns, s-au retras în cameră și au povestit mult. Irina i-a adus cadouri, dar și bani de buzunar, așa cum face și când este în America. L-a scos și în oraș, la restaurant, l-a răsfățat din nou.”, a declarat acesta pentru revista .

După ce va încheia perioada din România și colaborările pe care le are în plan, Irina va reveni în SUA, unde urmează să înceapă facultatea la New York. Însă până atunci, își dorește să facă tot ce poate pentru a-i oferi tatălui ei o viață mai bună, într-un moment în care el are cea mai mare nevoie.