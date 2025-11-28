Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, demonstrează la 18 ani că este o tânără extrem de ambițioasă și talentată. Pe lângă planurile de a studia nutriția, Irina și-a redescoperit pasiunea din copilărie pentru pictură, o activitate care i-a adus deja venituri considerabile. De la o vârstă fragedă, părinții i-au oferit o educație solidă, incluzând cursuri de canto, pian și înot. Cu toate acestea, arta vizuală s-a dovedit a fi domeniul în care excelează, lucrările sale atrăgând atenția și fiind apreciate.
Irina Columbeanu a dezvăluit un talent artistic deosebit încă de la șapte ani. De-a lungul timpului, tânăra a realizat numeroase tablouri, manifestând o preferință pentru portrete și compoziții abstracte. Deși se pregătește pentru o carieră în nutriție, pictura a devenit nu doar un hobby, ci și o posibilă sursă de venit.
Cea mai recentă lucrare a Irinei a captat atenția pe rețelele sociale. Inspirația a venit de la o geantă neagră Birkin, un accesoriu de lux, cunoscut pentru prețul său care depășește 10.000 de dolari. Irina s-a fotografiat alături de tablou, ținând în mână piesa vestimentară care a stat la baza operei sale. Tânăra artistă și-a descris creația ca fiind „O odă dedicată lui Jane Birkin”.
Monica Gabor și Ramona Gabor și-au exprimat public admirația. Mama Irinei a transmis un mesaj emoționant, subliniind cât de mândră o face fiica sa.
„Fiecare pensulă pe care o atingi spune o poveste… și toate sunt minunate, la fel ca tine. Te iubesc și sunt nespus de mândră”, i-a transmis Monica Gabor pe Instagram.
Mătușa sa, Ramona, a felicitat-o și ea în secțiunea de comentarii, apreciind talentul artistic al nepoatei.
„Atât de talentată”, a precizat mătușa sa, Ramona.
Într-o postare recentă pe TikTok, Irina a mărturisit că a luat o pauză de la pictură timp de aproximativ cinci ani. Reluarea acestei pasiuni se datorează încurajărilor primite din partea familiei sale. A recunoscut că sprijinul Monicăi Gabor și al tatălui ei vitreg, Mr. Pink, a fost esențial pentru a se reapuca de artă.
„Astăzi o să lucrez la o pictură nouă: In Birkin we trust. Nu am mai pictat de vreo cinci ani. Dacă nu erau mama mea și tatăl meu vitreg eu nu m-aș fi apucat din nou”, a mărturisit ea.
Irina deține un cont de Instagram care servește ca o galerie virtuală a lucrărilor sale. Acolo publică exclusiv imagini cu tablourile pe care le realizează. Printre postări, a apărut și o fotografie rară cu mama ei, Monica Gabor, pozând cu un tablou realizat de Irina, considerat la fel de reușit ca și cel inspirat de geanta Birkin. Prima lucrare postată pe acest cont este chiar un autoportret de-al Irinei, pe care tânăra susține că l-a vândut pentru 20.000 de dolari.
