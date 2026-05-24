Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului schimbă modul în care este reglementată profesia de ghid de turism, într-un moment în care România încearcă să își construiască o imagine mai coerentă în fața vizitatorilor străini. Ministrul Irineu Darău susține că ghidul de turism nu mai poate fi privit doar ca persoana care însoțește un grup, ci ca omul care explică România, oferă context și influențează direct experiența turistului.

O profesie care nu mai poate rămâne blocată în regulile vechi

Irineu Darău a anunțat că noile norme pentru profesia de ghid de turism au fost puse în transparență publică, după mai bine de două decenii în care cadrul de funcționare a rămas aproape neschimbat.

Ministrul spune că modificările nu sunt doar administrative, ci țin de felul în care România vrea să fie prezentată turiștilor. În opinia sa, are un rol mult mai important decât simpla organizare a unui traseu.

„Ghidul de turism nu mai este doar persoana care «conduce un grup». Este omul care explică, oferă context, creează experiențe și contribuie direct la imaginea despre România cu care un turist pleacă acasă”, a transmis Irineu Darău pe .

Una dintre schimbările propuse vizează renunțarea la vechile legitimații pe carton, folosite încă din 2001. Acestea ar urma să fie înlocuite cu carduri moderne, prevăzute cu cod QR, care pot fi verificate mai ușor.

Măsura este prezentată ca parte a unei administrații mai digitale, dar și ca un pas spre mai multă transparență într-un domeniu în care turiștii, agențiile și autoritățile trebuie să știe rapid dacă o persoană este autorizată să profeseze.

Mai multă claritate pentru ghizi și pentru turiști

Noile reguli urmăresc și clarificarea categoriilor profesionale. Denumirea de „ghid local” ar urma să fie înlocuită cu „ghid intern”, iar cea de „ghid național” cu „ghid internațional”.

Schimbarea este menită să reducă neclaritățile din piață și să facă mai ușor de înțeles ce tip de activitate poate desfășura fiecare ghid. Într-un domeniu în care experiența turistului depinde mult de calitatea informației primite, claritatea devine esențială.

Acces legal pentru cetățenii non-UE care muncesc în România

O altă modificare importantă este deschiderea profesiei pentru cetățenii din afara Uniunii Europene care au drept de muncă în . Până acum, aceștia puteau ajunge în situația de a finaliza cursuri de calificare, dar să nu poată profesa legal.

Irineu Darău susține că noul cadru elimină această blocare și adaptează profesia la realitatea actuală a pieței muncii.

„Permitem și cetățenilor din afara Uniunii Europene care au drept de muncă în România să profeseze legal ca ghizi de turism”, a transmis ministrul.

Irineu Darău: Aproape 9.000 de ghizi de turism sunt activi în România

Potrivit ministrului, România are în prezent aproape 9.000 de ghizi de turism activi, dintre care peste 400 au fost atestați doar anul acesta. Darău spune că domeniul este în creștere și are nevoie de reguli mai clare, de profesionalizare și de instrumente moderne.

Sistemul de sancțiuni va fi, de asemenea, actualizat, după ce a rămas aproape neschimbat din 2001, perioada în care amenzile erau încă exprimate în milioane de lei vechi.