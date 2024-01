Irineu Darău (USR), despre situația critică din spitale: Problema este una de management de sistem pe mulți ani (VIDEO)

în sistemul de Sănătate, pe motiv că medicii ar fi nemulțumiți de salariile primite. Rafila a spus că principala problemă reclamată de sindicaliști este reprezentată de posturile blocate din spitale, însă se va urmări aprobarea unui memorandum în Guvern pentru deblocarea lor.

Senatorul USR, Irineu Darău, a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a vorbit despre situația critică din spitale și din întreg sistemul de Sănătate.

„Mie mi se pare că de foarte multe ori, și mai ales în cazul Sănătății, ministrul Rafila, care, să nu uităm, este 2 ani și 4 luni ministru, deci a avut o continuitate, aplică politica drobului de sare. Da, mai avertizează sau se mai avertizează între ei miniștrii. Ați văzut că au fost vehiculați ministrul Dezvoltării, ministrul Finanțelor și ministrul Sănătății pasând unul de la altul. Aum 2 zile se și contraziceau în aceeași zi. Declara unul că e nevoie de memorandum, Rafila, iar Boloș spunea că nu e nevoie de memorandum.

Trec luni, care pentru pacienți… și eu am ajuns, am un copil mic, am ajuns în București de două-trei ori la spitale de copii diverse. Am văzut cât de multă lume e, cât de restrâns e orarul și ce încărcare este, dar problema, aici, din punctul meu de vedere, și nu e singurul domeniu, este una de management de sistem pe mult timp, pe ani de zile, pe zeci de ani, ține și de formarea profesională, ține și de distribuția geografică a unor resurse. Eu sunt, de exemplu, în Comisia pentru învățământ, cred că într-un număr de ani destul de mic, nu o să mai aibă cine să le predea copiilor noștri. Avem 5 % tineri în sistem, de ce? Salarii, alte motive, dar e important, din punctul meu de vedere, să spunem că, din păcate, de zeci de ani, uneori, nu se face management eficient de sistem”.