Ironia companiei Ryanair pe seama confuziei București-Budapesta / Românii spun că mesajul „sună ca un bullying”

a publicat recent o postare pe pagina oficială de Facebook, unde a ironizat confuzia făcută de turiști între capitala României și cea a Ungariei.

Gluma făcută de Ryanair, criticată dur în secțiunea de comentarii

„When your gate says Bucharest but you booked Budapest. I’ll try again next year” – „Când poarta ta arată București, dar ai rezervare pentru Budapesta. Voi încerca din nou anul viitor”, este mesajul publicat luni, 13 noiembrie, pe Facebook, alături de o imagine cu măgarul din Shrek.

Până acum, postarea publicată de Ryanair a strâns aproape 5.000 de aprecieri, 400 de comentarii și 175 de distribuiri.

Postarea publicată de Ryanair a atras multe critici în secțiunea din comentarii. Unii urmăritori ai paginii de Facebook au glumit, la rândul lor, despre situația dată.

„Nu înțeleg cum pot oamenii să le amestece. Două capitale diferite… Am auzit de multe ori despre această greșeală. Lipsă de cultură sau ce?”.

„Vorbești serios? Asta sună ca un . Imaginați-vă că ați rezervat pentru București și vă treziți în Budapesta. Încearcă și nu vei fi dezamăgit de București, dar sunt sigur că nu ai venit niciodată aici”.

„Poate ar trebui să încerci Wizz Air data viitoare”.

„În comparație cu Budapesta, Bucureștiul e ca un sat”.

„Nu mă deranjează, Bucureștiul este la fel de frumos ca Budapesta!”, sunt doar câteva dintre comentarii.