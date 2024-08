Italia: O plimbare cu telecabina într-o stațiune de top, de trei ori mai ieftină față de Sinaia

O plimbare cu în Italia, pe pitorescul traseu Aosta-Pila, costă 8 euro, respectiv 40 lei, de persoană, în timp ce prețul dus-întors pentru telecabină la la Sinaia este de 119 lei/persoană, cea din urmă fiind una dintre cele mai scumpe din Europa.

„La Sinaia e japcă la prețuri la telecabină”

O familie de patru persoane din Constanța a fost în luna iulie o săptămână în Italia. Într-una dintre zile a mers și în stațiunea Aosta, fiind surprinsă de prețurile extrem de mici de la telescaun comparativ cu România.

„Am luat telecabina de la Aosta, de la altitudinea de 579 metri, până la Pila, la altitudinea de 1.801 metri. Iar când ni s-a spus prețul unui bilet, am crezut că nu am înțeles bine: 8 euro dus-întors de adult și 6 euro dus-întors de copil. Foarte ieftin și condiții impecabile. La Sinaia e japcă la prețuri la telecabină. Am fost în luna februarie și am dat 119 lei de adult dus-întors pentru un adult și 75 lei per copil până la Cota 2000. Nu e deloc normal. Autoritățile din Sinaia vor să facă profit cu orice preț, e bătaie de joc. Vă dați seama, e de trei ori mai ieftin să mergi cu telecabina într-una dintre cele mai tari stațiuni din Italia față de Sinaia”, povestește Viorel Bărbulescu, citat de .

Prețurile la telecabina din Sinaia și cea din Aosta

Mai exact, o urcare la Cota 2000 cu telescaunul la Sinaia costă, pentru adulți, costa 119 lei dus-întors, în timp ce, pentru copii, prețul este de 75 de lei. Cu toate acestea, la telescaunul de la Sinaia tariful de 75 de lei până la Cota 2000 este valabil doar pentru copiii între 5 și 12 ani, cei peste 12 ani plătind prețul pentru adult.

Pe de altă parte, la telescaunul din stațiunea italiană Aosta tariful de 6 euro dus-întors. Acesta este valabil pentru copiii cu vârste între 8 și 14 ani, în timp ce pentru minorii sub 8 ani accesul este gratuit.