Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești

Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 14:15
Foto simbol: Pixabay

Românii care călătoresc în străinătate spun, aproape de fiecare dată la întoarcere, că viața în România este mult mai scumpă, comparativ cu cea din alte state europene. Venituri mici și prețuri uriașe.

Cuprins:

  • Ce arată comparația de prețuri
  • Cum arată prețurile în România, comparativ cu Italia
  • Produse de strictă necesitate la prețuri mai mari

Ce arată comparația de prețuri

O italiancă a confirmat ceea ce se spune de foarte mulți ani. Românii care au printre cele mai mici venituri din Europa, plătesc prețuri peste cele practicate în statele dezvoltate la alimente și produse de strictă necesitate.

Italianca, căsătorită cu un român, a mers la cumpărături la un market din țara noastră. Din curiozitate, așa cum au spus, cei doi au vrut să compare prețurile românești cu cele din Italia. Cei doi au filmat un clip printre rafturi și au comentat situația din magazinele românești, prin comparație cu cea din Italia.

Rezultatul a fost de natură să-i îngrozească. Dacă în Italia produsele alimentare și de strictă necesitate sunt accesibile tuturor, în România lucrurile stau invers.

Românii, care au cele mai mici venituri din Europa, plătesc prețuri mai mari la magazine, decât italienii al căror salariu mediu este mult mai mare. Astfel, prețurile ridicate sunt resimțite și mai puternic de către o populație sărăcită de incompetența politicienilor de la guvernare, comparativ cu Italia.

Ce arată comparația de prețuri

Primul produs al cărui preț i-a șocat pe cei doi a fost apa. Potrivit italiencei, în țara noastră un bidon cu apă costă aproape dublu comparativ cu magazinele din Italia.

„Luăm, de obicei, apă Carpatica, alcărei preț, cu garanție, este 4,15 lei pentru un litru. În Italia, o sticlă de doi litri costă 0,30 -0,40 euro, adică mai puțin de jumătate față de România. Nu ar trebui să fie atât de scumpă apa, e ceva esențial”, a spus italianca, șocată.

Produse de strictă necesitate la prețuri mai mari

De asemenea, cei doi s-au uitat la un deodorant Nivea, care se vinde cu puțin peste 30 de lei, adică undeva în jur de șase euro.

„La noi, în Italia, același produs costă între 2 și 3 euro. Mi se pare foarte scump aici, aproape dublu”, a mai spus femeia.

Italianca a mai spus că o un litru de lapte într-un magazin din Italia costă în jur de „ – 1,3 euro, în funcție de marcă. Însă, la magazinul pe care îl frecventează în România, prețul trece chiar și de pragul de doi euro.

