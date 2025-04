Iulia Vântur despre colaborarea cu Ricky Martin: „Mi-a dat o îmbrățișare caldă cât să o țin minte toată viața”

Iulia Vântur, cunoscută pentru succesul său internațional, a împărtășit recent emoțiile unei experiențe de neuitat, legate de colaborarea cu Ricky Martin, idolul său din adolescență. Într-o discuție exclusivă cu , artista a vorbit despre momentele din culisele în deschiderea căruia a cântat, detaliind ce s-a întâmplat înainte și după întâlnirea cu celebra .

O colaborare de neprețuit: „Un moment special de suflet”

Iulia Vântur nu a ascuns niciodată faptul că Ricky Martin este una dintre marile sale inspirații. Artista a povestit cu multă emoție despre întâlnirea cu el și despre cum a fost sprijinită de Ricky Martin pe parcursul întregii experiențe. „Momentul întâlnirii cu Ricky Martin a fost foarte emoționant pentru mine, m-a încurajat înainte de show, am vorbit și după show. A fost foarte prietenos, cald și foarte supportive, m-a făcut să mă simt parte din acea echipă”, a mărturisit Iulia Vântur.

În plus, ea a menționat un gest simbolic din partea lui Ricky Martin, care i-a dăruit o îmbrățișare caldă ce a rămas în amintirea sa. „Mi-a dat o îmbrățișare caldă cât să o țin minte toată viața”, a spus ea cu un zâmbet larg. Iulia consideră că această colaborare este unul dintre cele mai frumoase momente din cariera sa de artistă și va rămâne mereu în istoria sa pe scenă.

Cum a ajuns Iulia să cântă în deschiderea concertului lui Ricky Martin

Pentru Iulia, participarea la acest concert nu este un simplu moment de carieră, ci o realizare importantă, având în vedere că a ajuns să cânte în deschiderea unui artist pe care l-a admirat de-a lungul anilor. „Eu sunt fan Ricky Martin din adolescență. Prietenii mei știu cât de mult îmi place și îl admir. În urmă cu un an, am zburat din India în Spania să-l văd cântând live. L-am întâlnit la diverse gale, prin lume, însă m-am bucurat că m-a cunoscut în rolul de artist”, a povestit Iulia despre cum a ajuns să facă parte dintr-o echipă atât de mare. Colaborarea cu Jason Derulo a fost un alt pas important, care i-a deschis ușa pentru acest moment memorabil al carierei.

Proiecte internaționale și dorința de a cânta în România

Iulia Vântur are o agendă plină de concerte internaționale, cu spectacole programate în diverse orașe din India, Dubai și Londra. În curând, artista va cânta și în Germania, la o gală internațională de premii muzicale. Chiar dacă se bucură de succes pe marile scene ale lumii, Iulia Vântur își exprimă dorința de a ajunge și în România, unde este așteptată de un public care o susține constant. „Poate ușor-ușor ajung să cânt și în România”, a adăugat ea.

Vântur despre legătura cu Loredana și influența Indiei în muzica sa

Iulia Vântur a vorbit și despre colaborarea cu Loredana, o altă experiență importantă din cariera sa. „Mi-a plăcut experiența de la Sala Palatului, în care am cântat împreună cu Loredana. A fost foarte emoționant pentru mine, deoarece am cântat pentru oamenii mei, pentru românii mei. Am adus un iz indian în spectacol, am îmbinat cele două culturi: cea românească și cea indiană”, a povestit Iulia.

De asemenea, Iulia continuă să exploreze muzica din India, unde înregistrează piese noi și este în căutare de hituri care să reflecte atât influențele indiene, cât și stilul ei propriu.