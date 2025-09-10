B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Jaf în plină stradă. Un tânăr a amenințat trei persoane cu cuțitul pentru a le deposeda de bunuri. Ce a declarat poliția

Jaf în plină stradă. Un tânăr a amenințat trei persoane cu cuțitul pentru a le deposeda de bunuri. Ce a declarat poliția

Elena Boruz
10 sept. 2025, 09:50
Jaf în plină stradă. Un tânăr a amenințat trei persoane cu cuțitul pentru a le deposeda de bunuri. Ce a declarat poliția
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Jaf în plină stradă. Un tânăr, în vârstă de 24 de ani, a amenințat trei bărbați cu un cuțit pentru a le lua banii și telefoanele mobile. Incidentul s-a petrecut în Baia Mare și, deși un martor a intervenit pentru a face un bine, s-a transformat în victima tânărului.

Conform informațiilor, în timp ce a fugit să îl prindă pe bărbat, martorul s-a ales cu răni provocate de un obiect ascuțit, ajungând astfel pe patul de spital.

Cuprins:

  • Ce au declarat autoritățile
  • Ce se va întâmpla cu autorul faptei

Ce au declarat autoritățile

„Echipajul de poliţie s-a deplasat de urgenţă la faţa locului unde au fost identificaţi alţi doi tineri, iar din verificări a reieşit că şi aceştia ar fi fost deposedaţi de telefoanele mobile de către aceeaşi persoană, în spatele unui imobil situat pe strada Dragoş Vodă. Un tânăr, martor la eveniment, care ar fi încercat prinderea autorului, prezenta leziuni corporale, după ce ar fi fost rănit cu un obiect ascuţit. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a spus, mieruci, Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş., conform agerpres.

Ce se va întâmpla cu autorul faptei

Potrivit oamenilor legii, tânărul urmează să fie internat într-o clinică de specialitate, iar pe numele lui a fost întocmit dosar penal. Cercetările pentru tâlhărie calificată continuă.

„În urma primelor verificări efectuate, ca urmare a datelor şi indiciilor obţinute, au fost depistate trei telefoane mobile şi un portmoneu, sustrase de la victime. Ulterior, la scurt timp, a fost depistat un tânăr de 24 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la sediul poliţiei în vederea continuării cercetărilor şi urmează a fi internat la un centru medical de specialitate”, a mai precizat Florina Meteş.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat
Eveniment
La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat
Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta
Eveniment
Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta
Infractor din categoria Most Wanted, repatriat din Marea Britanie. Va sta la pușcărie pentru trafic de minori
Eveniment
Infractor din categoria Most Wanted, repatriat din Marea Britanie. Va sta la pușcărie pentru trafic de minori
Directorul ELCEN, Claudiu Crețu, pus sub acuzare de procurorii DNA. El are interdicție de a-și exercita funcția. Ce acuzații i se aduc
Eveniment
Directorul ELCEN, Claudiu Crețu, pus sub acuzare de procurorii DNA. El are interdicție de a-și exercita funcția. Ce acuzații i se aduc
Un român urmărit internațional, aflat pe lista Most Wanted, va fi adus în țară. De ce este acuzat
Eveniment
Un român urmărit internațional, aflat pe lista Most Wanted, va fi adus în țară. De ce este acuzat
Prăjitură vegană cu fistic și zmeură: desert sănătos, rapid și plin de prospețime. Află cum se prepară
Eveniment
Prăjitură vegană cu fistic și zmeură: desert sănătos, rapid și plin de prospețime. Află cum se prepară
Alimentele recomandate de un dietician renumit pentru prevenirea demenței
Eveniment
Alimentele recomandate de un dietician renumit pentru prevenirea demenței
Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea
Eveniment
Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea
Trafic restricționat pe DN1, ca urmare a lucrărilor la stația de metrou „Otopeni”. Rute alternative
Eveniment
Trafic restricționat pe DN1, ca urmare a lucrărilor la stația de metrou „Otopeni”. Rute alternative
Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună
Eveniment
Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună
Ultima oră
09:36 - Cum să reduci factura la electricitate. Echipamentele casnice care încarcă consumul de curent
09:35 - Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine este noua iubită a juratului de la MasterChef (FOTO)
09:27 - Sculptură din aur, estimată la 30.000 de euro, distrusă de o fetiță de 5 ani. Unde s-a petrecut incidentul
09:14 - Trump, despre Putin: „Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el aruncă o altă bombă asupra cuiva”
09:05 - Cum a reușit Răzvan Exarhu să învingă depresia: „Umorul negru, autoironic, înseamnă instinct de conservare, de supraviețuire”
09:00 - Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
08:50 - România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE
08:36 - La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat
08:33 - Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”
08:32 - Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta