Jaf în plină stradă. Un tânăr a amenințat trei persoane cu cuțitul pentru a le deposeda de bunuri. Ce a declarat poliția

Jaf în plină stradă. Un tânăr, în vârstă de 24 de ani, a amenințat trei bărbați cu un cuțit pentru și telefoanele mobile. Incidentul s-a petrecut în Baia Mare și, deși un martor a intervenit pentru a face un bine, s-a transformat în victima tânărului.

Conform informațiilor, în timp ce a fugit să îl prindă pe bărbat, martorul s-a ales cu răni provocate de un obiect ascuțit, ajungând astfel pe patul de spital.

Cuprins:

Ce au declarat autoritățile

Ce se va întâmpla cu autorul faptei

Ce au declarat autoritățile

„Echipajul de poliţie s-a deplasat de urgenţă la faţa locului unde au fost identificaţi alţi doi tineri, iar din verificări a reieşit că şi aceştia ar fi fost deposedaţi de telefoanele mobile de către aceeaşi persoană, în spatele unui imobil situat pe strada Dragoş Vodă. Un tânăr, martor la eveniment, care ar fi încercat prinderea autorului, prezenta leziuni corporale, după ce ar fi fost rănit cu un obiect ascuţit. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a spus, mieruci, Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş., conform

Ce se va întâmpla cu autorul faptei

Potrivit oamenilor legii, tânărul urmează să fie internat într-o clinică de specialitate, iar pe numele lui a fost întocmit dosar penal. Cercetările pentru calificată continuă.

„În urma primelor verificări efectuate, ca urmare a datelor şi indiciilor obţinute, au fost depistate trei telefoane mobile şi un portmoneu, sustrase de la victime. Ulterior, la scurt timp, a fost depistat un tânăr de 24 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la sediul poliţiei în vederea continuării cercetărilor şi urmează a fi internat la un centru medical de specialitate”, a mai precizat Florina Meteş.