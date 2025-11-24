B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea

Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea

Selen Osmanoglu
24 nov. 2025, 12:01
Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea
Sursa foto: Freepik / @montypeter
Cuprins
  1. Un jaf neobișnuit
  2. De la ce a pornit totul
  3. „Am vrut să sar, dar…”
  4. Autoritățile investighează

Jaf neobișnuit! Un cuplu german a trecut printr-o experiență șocantă și mai puțin obișnuită după ce a încercat să ajute un șofer aparent blocat pe marginea drumului. Iată ce s-a întâmplat!

Un jaf neobișnuit

Incidentul neobișnuit a avut loc în apropiere de Gerlachshausen, un cartier din Schwarzach am Main. Un hoț a furat mașina unui bărbat, cu tot cu soția acestuia în vehicul, conform Cancan.

De la ce a pornit totul

Rainer Schanz (55 de ani) și soția sa Kerstin (56 de ani) au observat un șofer maghiar care părea că are probleme cu mașina. Acesta se afla pe marginea drumului și era înfășurat într-o pătură. Dorind să ofere o mână de ajutor, Rainer a oprit și a coborât pentru a verifica vehiculul străinului.

„Am vrut să văd dacă mașina pornește”, a spus Rainer. În acel moment, propriul său autoturism a fost furat chiar sub ochii săi de hoțul care pretindea că are nevoie de ajutor.

Kerstin se afla pe scaunul pasagerului, iar Rainer a privit neputincios cum mașina și soția sa au dispărut: „M-am gândit doar: Ce se întâmplă acum?”, a mai spus Rainer.

„Am vrut să sar, dar…”

Femeia a fost în stare de șoc în timpul cursei de aproximativ 10 kilometri. Ea a încercat să scape de hoț, însă fără succes: „Am vrut să sar, dar accelerat atât de repede!”, a mărturisit Kerstin.

După aproximativ 10 kilometri, hoțul s-a oprit la periferia orașului Kitzingen și a lăsat-o pe Kerstin să coboare. Datorită apelului telefonic al lui Rainer, o mașină de patrulare a recunoscut femeia pe marginea drumului și a recuperat-o în siguranță.

Mașina cu care hoțul a fugit a fost condusă ulterior până în Polonia, unde a fost abandonată, iar agresorul s-a făcut nevăzut.

Autoritățile investighează

În cele din urmă, Kerstin și Rainer au fost recuperați în siguranță, iar autoritățile continuă să investigheze cazul.

Tags:
Citește și...
Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
Eveniment
Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă după ce au pierdut avionul (VIDEO)
Eveniment
Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă după ce au pierdut avionul (VIDEO)
Cât de des trebuie aerisite caloriferele? Iată ce spun specialiștii
Eveniment
Cât de des trebuie aerisite caloriferele? Iată ce spun specialiștii
România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
Eveniment
România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Eveniment
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
Eveniment
Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
Eveniment
Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
Eveniment
Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
Eveniment
De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”
Eveniment
România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”
Catalin Drula
Ultima oră
12:05 - Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)
11:33 - Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
11:10 - Austeritate pentru românii de rând. Dezmăț pe bani publici pentru primari. Toaletă la preț de apartament cumpărată la Ghibav
11:03 - Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării
10:34 - Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă după ce au pierdut avionul (VIDEO)
10:25 - Cât de des trebuie aerisite caloriferele? Iată ce spun specialiștii
10:03 - Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
09:50 - Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
09:49 - România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
09:45 - O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia