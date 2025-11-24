Jaf neobișnuit! Un german a trecut printr-o experiență șocantă și mai puțin obișnuită după ce a încercat să ajute un șofer aparent blocat pe marginea drumului. Iată ce s-a întâmplat!

Un jaf neobișnuit

Incidentul neobișnuit a avut loc în apropiere de Gerlachshausen, un cartier din Schwarzach am . Un hoț a furat mașina unui bărbat, cu tot cu soția acestuia în vehicul, conform Cancan.

De la ce a pornit totul

Rainer Schanz (55 de ani) și soția sa Kerstin (56 de ani) au observat un șofer maghiar care părea că are probleme cu mașina. Acesta se afla pe marginea drumului și era înfășurat într-o pătură. Dorind să ofere o mână de ajutor, Rainer a oprit și a coborât pentru a verifica vehiculul străinului.

„Am vrut să văd dacă mașina pornește”, a spus Rainer. În acel moment, propriul său autoturism a fost furat chiar sub ochii săi de hoțul care pretindea că are nevoie de ajutor.

Kerstin se afla pe scaunul pasagerului, iar Rainer a privit neputincios cum mașina și soția sa au dispărut: „M-am gândit doar: Ce se întâmplă acum?”, a mai spus Rainer.

„Am vrut să sar, dar…”

Femeia a fost în stare de șoc în timpul cursei de aproximativ 10 kilometri. Ea a încercat să scape de hoț, însă fără succes: „Am vrut să sar, dar accelerat atât de repede!”, a mărturisit Kerstin.

După aproximativ 10 kilometri, hoțul s-a oprit la periferia orașului Kitzingen și a lăsat-o pe Kerstin să coboare. Datorită apelului telefonic al lui Rainer, o mașină de patrulare a recunoscut femeia pe marginea drumului și a recuperat-o în siguranță.

Mașina cu care hoțul a fugit a fost condusă ulterior până în Polonia, unde a fost abandonată, iar agresorul s-a făcut nevăzut.

Autoritățile investighează

În cele din urmă, Kerstin și Rainer au fost recuperați în siguranță, iar autoritățile continuă să investigheze cazul.