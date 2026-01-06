B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Jaf ratat la o mănăstire din Teleorman. Măicuțele le-au dat hoților planurile peste cap

Jaf ratat la o mănăstire din Teleorman. Măicuțele le-au dat hoților planurile peste cap

Traian Avarvarei
06 ian. 2026, 14:56
Jaf ratat la o mănăstire din Teleorman. Măicuțele le-au dat hoților planurile peste cap

Trei bărbați din București au fost reținuți pentru tentativă de furt, după ce a încercat să sustragă bani și bunuri dintr-o mănăstire din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Planul lor a fost dat peste cap chiar de măicuțe.

Jaf ratat la o mănăstire

S-a întâmplat în noaptea de 4 spre 5 ianuarie, în jurul orei 02:30. Bărbații, care au vârste cuprinse între 42 și 59 de ani, au intrat în curtea mănăstirii să fure bani și bunuri. Ei au fost surprinși de măicuțe, care au auzit zgomote și au ieșit să vadă ce se întâmplă.

Măicuțele i-au văzut pe bărbați chiar când încercau să fure banii din cutia milei. Ele au sunat rapid la 112, iar hoții s-au speriat și au fugit cu o mașină.

N-a durat mult și polițiștii i-au prins în trafic și i-au reținut. Cei trei sunt acum cercetaţi penal pentru tentativă de furt.

Tags:
Citește și...
Slujbă de Bobotează cu fast, la Constanța. Cum a fost adus ÎPS Teodosie în portul Tomis
Eveniment
Slujbă de Bobotează cu fast, la Constanța. Cum a fost adus ÎPS Teodosie în portul Tomis
Influencerul Makaveli și Victor Micula, scandal monstru la Spitalul Județean Constanța. Au vrut să scoată o pacientă cu forța din spital (VIDEO)
Eveniment
Influencerul Makaveli și Victor Micula, scandal monstru la Spitalul Județean Constanța. Au vrut să scoată o pacientă cu forța din spital (VIDEO)
Nicușor Dan a petrecut până la 3 dimineaţa de Revelion: „Asta îmi perturbă somnul şi acum”
Eveniment
Nicușor Dan a petrecut până la 3 dimineaţa de Revelion: „Asta îmi perturbă somnul şi acum”
Imagini virale cu jandarmi români, contestate oficial de autorități. Cum au fost create fotografiile și ce spun instituțiile implicate
Eveniment
Imagini virale cu jandarmi români, contestate oficial de autorități. Cum au fost create fotografiile și ce spun instituțiile implicate
Atenție mare la coletele pe care le primiți! A apărut o nouă escrocherie, care vă poate lăsa fără bani
Eveniment
Atenție mare la coletele pe care le primiți! A apărut o nouă escrocherie, care vă poate lăsa fără bani
Un fermier din România oferă gratuit toată varza rămasă: „Din păcate, anul acesta, nu am avut la cine să o vând”. Iată unde poate fi găsit (VIDEO)
Eveniment
Un fermier din România oferă gratuit toată varza rămasă: „Din păcate, anul acesta, nu am avut la cine să o vând”. Iată unde poate fi găsit (VIDEO)
Arad: Doi bărbați au murit după ce s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje
Eveniment
Arad: Doi bărbați au murit după ce s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje
Cod galben de inundații pe râuri din șase județe pentru următoarele zile. Ce zone sunt vizate de avertizarea hidrologică
Eveniment
Cod galben de inundații pe râuri din șase județe pentru următoarele zile. Ce zone sunt vizate de avertizarea hidrologică
Tragedie de Revelion: o femeie a murit după ce s-a înecat cu un desert tradițional. Nu este singurul caz
Eveniment
Tragedie de Revelion: o femeie a murit după ce s-a înecat cu un desert tradițional. Nu este singurul caz
Câte zile e bine să bei Agheasma Mare și cum trebuie depozitată corect. Reguli și tradiții ortodoxe
Eveniment
Câte zile e bine să bei Agheasma Mare și cum trebuie depozitată corect. Reguli și tradiții ortodoxe
Ultima oră
16:43 - „Săracul” Ion Țiriac. A fost depășit în topul celor mai bogați români
16:42 - Ortodocșii pe stil vechi se pregătesc de Crăciun. Nașterea Domnului, sărbătorită pe 7 ianuarie
16:34 - Slujbă de Bobotează cu fast, la Constanța. Cum a fost adus ÎPS Teodosie în portul Tomis
16:29 - Semnalul Wi-Fi este afectat de aceste obiecte din casă. Unde greșesc majoritatea utilizatorilor
15:59 - Craiovenii au rămas fără căldură. Olguța Vasilescu: „Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile”
15:56 - Autoritățile din Crans-Montana admit lipsa controalelor la barul mistuit de incendiu: „Regretăm amarnic acest lucru”. Ce explicații oferă primarul
15:55 - Nicușor Dan: „Îmi doresc o schimbare graduală în România. Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare”. Ce a spus despre contextul internațional actual
15:32 - Ciclonul polar lovește România. Lista județelor cele mai afectate. Până când durează vremea extremă
15:29 - Influencerul Makaveli și Victor Micula, scandal monstru la Spitalul Județean Constanța. Au vrut să scoată o pacientă cu forța din spital (VIDEO)
15:28 - Nicușor Dan a petrecut până la 3 dimineaţa de Revelion: „Asta îmi perturbă somnul şi acum”