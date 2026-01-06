Trei bărbați din București au fost reținuți pentru tentativă de furt, după ce a încercat să sustragă bani și bunuri dintr-o mănăstire din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Planul lor a fost dat peste cap chiar de măicuțe.

Jaf ratat la o mănăstire

S-a întâmplat în noaptea de 4 spre 5 ianuarie, în jurul orei 02:30. Bărbații, care au vârste cuprinse între 42 și 59 de ani, au intrat în curtea mănăstirii să fure bani și bunuri. Ei au fost surprinși de măicuțe, care au auzit zgomote și au ieșit să vadă ce se întâmplă.

Măicuțele i-au văzut pe bărbați chiar când încercau să fure banii din cutia milei. Ele au sunat rapid la 112, iar hoții s-au speriat și au fugit cu o mașină.

N-a durat mult și polițiștii i-au prins în trafic și i-au reținut. Cei trei sunt acum cercetaţi penal pentru tentativă de furt.