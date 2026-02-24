Trei cetățeni români au fost arestați în Spania, fiind suspectați că au comis mai multe jafuri violente în magazine de telefonie mobilă. Potrivit anchetatorilor, suspecții au fost prinși după o urmărire în trafic, în apropiere de Valencia, asupra lor fiind găsite bunuri furate.

Cum au acționat suspecții în magazinele de telefonie

Conform informațiilor transmise de autorități, cei trei bărbați intrau în magazine având fețele acoperite, folosind violența și intimidarea pentru a obține telefoane mobile de ultimă generație, potrivit publicației spaniole . Anchetatorii susțin că suspecții distrugeau sistemele de securitate ale dispozitivelor, provocând panică în rândul angajaților și clienților aflați în interiorul magazinelor.

Valoarea totală a telefoanelor sustrase din unitățile comerciale vizate a fost estimată la aproximativ 24.000 de euro, potrivit datelor preliminare ale anchetei. Faptele au fost comise în mai multe locații, ceea ce a determinat deschiderea unei investigații coordonate de Garda Civilă spaniolă.

Ce a declanșat intervenția forțelor de ordine

Ancheta a fost demarată după ce polițiștii au identificat un autoturism despre care existau indicii că fusese folosit în comiterea jafurilor. Vehiculul a fost localizat în aceeași zi, iar șoferul a încercat să evite controlul poliției, declanșând o urmărire în trafic.

În timpul încercării de a scăpa, conducătorul auto a efectuat manevre considerate periculoase, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, potrivit autorităților spaniole. Urmărirea s-a încheiat în localitatea San Antonio de Benagéber, situată în apropiere de , relatează Libertatea.

Ce au găsit polițiștii după interceptarea mașinii

După oprirea autoturismului, în interior au fost identificați cei trei cetățeni , cu vârste de 16, 22 și 24 de ani, care au fost percheziționați și reținuți. Garda Civilă a descoperit în mașină sume de bani și două dispozitive antifurt pentru telefoane mobile, considerate a proveni din jafurile investigate.

Suspecții au fost arestați preventiv, urmând să fie prezentați autorităților judiciare, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea tuturor faptelor și a eventualelor complicități.