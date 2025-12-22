James Ransone, american cunoscut pentru rolul său din serialul „The Wire”, a murit la vârsta de 46 de ani. Medicul legist din Los Angeles a confirmat că Ransone și-a pus capăt zilelor.

Cariera lui James Ransone

Ransone a devenit celebru interpretând rolul muncitorului portuar devenit mic infractor Chester „Ziggy” Sobotka în sezonul al doilea al serialului The Wire, creat de David Simon și plasat în Baltimore, scrie Adevărul.

Ulterior, a lucrat din nou cu Simon în miniseria Generation Kill, unde l-a jucat pe caporalul Josh Ray Person, pe parcursul tuturor celor șapte episoade ale producției HBO.

Mai recent, Ransone a fost cunoscut pentru rolul său din It Chapter Two, unde a interpretat personajul fictiv Eddie Kaspbrak, într-o distribuție de top alături de Bill Hader, Jessica Chastain și James McAvoy. Criticii și fanii au remarcat prestația sa, apreciind modul în care a reușit să iasă în evidență într-un film cu o distribuție atât de puternică.

Mesaje de condoleanțe

Vestea morții lui Ransone a stârnit un val de mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale.

Actorul François Arnaud, cunoscut din serialul Heated Rivalry de pe HBO Max, a scris pe Instagram: „RIP James Ransone. Un actor unic, care m-a impresionat și inspirat constant.”

Viața personală și luptele cu traumele

James Ransone s-a născut în Baltimore, în 1979, și a urmat cursurile Carver Center for Arts and Technology din Towson, Maryland. A debutat în filme cu roluri secundare, precum drama pentru adolescenți Ken Park (2002), înainte de succesul din The Wire.

În 2021, Ransone a dezvăluit că a fost abuzat sexual de un fost tutore din școlile publice din Maryland. Actorul a povestit că abuzurile au contribuit la dependențe de alcool și heroină.

În 2016, pentru revista Interview, a declarat că se „lupta cu catharsisul actoriei”, iar unele roluri l-au obligat să umanizeze personaje antipaticе, ceea ce i-a afectat starea emoțională: „Iar, ca rezultat, nu mă simt întotdeauna bine.”