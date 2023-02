Jandarmi, surprinși de camerele de luat vederi în timp ce zgârie intenționat un autoturism. Șoferul păgubit este decis să depună plângere penală: „Nu mă așteptam ca Jandarmeria Română să facă acte de vandalism” (VIDEO)

UPDATE // Contactați telefonic de B1TV.RO, reprezentanții Jandarmeriei au confirmat faptul că autospeciala Dacia Logan care apare în imagini aparține Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

De asemenea, jandarmii implicați în incident riscă sancțiuni drastice: “ Au fost dispuse măsuri urgente de identificare și verificare a acestui incident regretabil, în urma cărora vor fi luate măsuri de sancționare drastică, în conformitate cu regulamentele militare”.

Reprezentanții Jandarmeriei mai precizează că dacă se va constata că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, cazul va fi înaintat Parchetului Militar pentru verificare

“Ne prezentăm scuze publice și reiterăm că un astfel de comportament nu caracterizează instituția Jandarmeriei”.

Știrea inițială

Exclusiv online // Un șofer lansează acuzații grave la adresa jandarmilor bucureșteni după ce și-a găsit mașina zgâriată. De vină ar fi chiar oamenii legii care i-ar fi zgâriat autoturismul parcat pe avarii, după ce a avut de rezolvat o urgență la o bancă. Incidentul a avut loc marți, în București, pe șoseaua Cotroceni.

După ce a parcat neregulamentar autoturismul pentru a rezolva o problemă apărută în ultimul moment, un șofer și-a găsit mașina zgâriată. În urma verificării imaginilor surprinse de camerele de luat vederi nu mică i-a fost mirarea când a constatat că vinovați pentru vandalism sunt chiar oamenii legii. În imagini se poate vedea cum un jandarm zgârie autoturismul intenționat cu un obiect contondent.

Contactat de B1TV.RO, șoferul păgubit de oamenii legii a spus că va depune plângere penală împotriva celor vinovați:

„Am avut o urgență. Am lăsat mașina, într-adevăr, în mijlocul drumului pe avarii, aveam și numărul de telefon pe parbriz, la vedere. Am intrat unde aveam treabă la bancă. Când am ieșit de acolo am constatat că mașina era zgâriată. Uitându-mă în jur am văzut că nu sunt camere de luat vederi la bancă. Până la urmă mi-am adus aminte că în zonă locuiește un prieten și l-am întrebat dacă are o cameră în zona respectivă. A scos camera și am observat de fapt cine era vinovatul”.

Șoferul păgubit este revoltat de cele întâmplate și spune că nu se aștepta ca oamenii legii să fie cei care i-au vandalizat mașina. Deși recunoaște că a parcat neregulamentar susține că faptele jandarmilor sunt revoltătoare. În loc să aplice legea, aceștia au provocat daune mult mai mari :

„Nu mă așteptam ca Jandarmeria Română să facă acte de vandalism. Mă așteptam ca Jandarmeria să te protejeze. Cred că cel mai normal era ca în cazul în care constata că am făcut ceva greșit să anunțe Poliția Română, să cheme Poliția Rutieră, să mă amendeze. Dar sub nicio formă să îmi distrugi bunul ca jandarm”.

Șoferul este decis să facă o plângere penală pentru distrugere: „În ce țară trăim, pentru ce plătim pensii speciale, pentru ce plătim sporuri de risc. Care era riscul jandarmului, să îl prin nu? Ce treabă avea acolo jandarmii, ce fac ei toată ziua, cu asta se ocupă? Cei care îl însoțeau, sunt curios dacă au trecut în raport ce s-a întâmplat sau nu. Asta înseamnă că poate să facă orice un jandarm și nimeni nu află pentru că sunt protejați”.

B1TV.RO a încercat să obțină un punct de vedere de la reprezentanții Jandarmeriei, însă nu a primit un răspuns până acum.