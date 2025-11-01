B1 Inregistrari!
Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară

Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară

Adrian Teampău
01 nov. 2025, 22:25
Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
Sursa foto: Captura video Facebook / @Marian Rădună
Jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul marșului comemorativ pentru victimele tragediei de la Colectiv, a devenit subiect de glume în mediul online.

Jandarmul de la Colectiv, subiect de glume

Un clip care parodiază incidentul care a avut loc în seara de 30 octombrie a strâns o mulțime de vizualizări pe rețelele sociale. Parodia a fost realizată de doi actori, Alex Bogdan și Ștefan Iancu. Cei doi au recreat, într-o notă ironică, umoristică, scena ai cărei protagoniști au fost Marian Rădună și jandarmul cuprins de exces de zel.

Sceneta umoristică a fost filmată în centrul municipiului Piatra-Neamț. Aceasta a devenit virală pe rețelele de socalizare. Alex Bogdan face pe jandarmul intransigent iar partenerul său, Ștefan Iancu, joacă rolul celui sancționat.

Clipul a fost postat de unul dintre protagoniști, Alex Bogdan, pe Facebook, însoțit de un comentariu sugestiv.

„Aveți mare grijă cu marșurile, jandarmeria veghează din umbră!”, a scris actorul.

Exces de zel la comemorarea tragediei de la Colectiv

Organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Colectiv Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei, în seara zilei de 30 octombrie. Jandarmul care a dat dovadă de exces de zel, a justificat sancțiunea spunând că evenimentul a depășit ora pentru care a fost autorizat.

Câteva sute de oameni au participat la marșul organizat în București pentru a marca tragedia Colectiv, pe 30 octombrie. În acea zi, în urmă cu zece ani un incendiu care a izbucnit în club, a provocat moartea a 65 de persoane. Participanții la eveniment s-au strâns la Universitate și au plecat apoi spre locul fostului club, în Piața Bucur. Aici au aprins lumânări și au păstrat momente de reculegere.

După ora 23.00, când la locul comemorării mai erau aproximativ 25 de persoane, Marian Rădună a fost abordat de jandarmul zelos. Acesta i-a aplicat o amendă de 3.000 de lei. Incidentul a fost filmat, iar clipul a fost postat pe rețelele sociale. Organizatorul marșului Colectiv a anunțat că va contesta sancțiunea și va face plângere împotriva agentului constatator la Parchetul Militar.

Ulterior, Jandarmeria Română a anunțat că face verificări asupra modului în care a fost aplicată sancțiunea. Reprezentanții instituției au precizat că jandarmul ar fi acționat fără să țină cont de spiritul legii.

