În timpul unui concert susținut în Kazahstan, J. Lo. a avut parte de un moment neașteptat! O lăcustă i s-a urcat pe gât în timp ce cânta. Vedeta a avut o reacție uimitoare față de public. Află ce a spus aceasta.

Cum s-a produs incidentul amuzant

Care sunt planurile lui J. Lo. pentru viitor

Incidentul a avut loc Duminică, la Central Stadium din Almaty, , unde Jennifer Lopez a fost „vizitată” de un invitat mai puțin obișnuit. O care s-a urcat pe gâtul acesteia a provocat reacții haioase pentru internauți. Într-un videoclip postat pe X, se vede cum artista zâmbea ușor stânjenită, dar a continuat să cânte înainte să înlăture insecta buclucașă.

„Mă gâdila!”, le-a spus Lopez fanilor din sală, care au aplaudat momentul, potrivit .

Jennifer Lopez își va încheia turneul „Up All Night: Live in 2025”, marți, la Hotel Cala di Volpe din Sardinia, Italia, urmând ca pe 30 decembrie să înceapă un nou turneu de 12 spectacole la Caesars Pallace din Las Vegas.

Anul trecut vedeta a fost nevoită să anuleze turneul „This Is Me… Live: The Greatest Hits”, din cauza biletelor care au fost foarte puțin vândute, ea a declarat că își dorește „să petreacă mai mult timp cu copiii, familia și prietenii apropiați”, potrivit sursei citate.

De-a lungul carierei Lopez a produs, jucat și cântat în numeroase proiecte, printre care comedia „Office Romance” și muzicalul „Kiss of the Spider Woman”, ce urmează să aibă premierea în cinematografe pe data de 10 octombrie.

Artista a avut un concert în cadrul turneului „Up All Night: Live in 2025” și în București, pe data de 27 iulie, unde sute de fani s-au strâns pentru a asculta-o pe artistă.

Turneul a oferit publicului român o experiență uimitoare, prin toate hiturile care au făcut înconjurul lumii, coregrafii spectaculoase și ținute extravagante.