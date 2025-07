Jennifer Lopez, sinceră în fața faniilor: „Am încercat de câteva ori”. După patru căsnicii, artista nu mai vrea să audă de căsătorie

Pe scena din Bilbao, în fața miilor de care au venit la concertul din turneul său european „Up All Night”, a avut o reacție spontană la o pancartă din public care o ruga să se căsătorească: „Cred că am terminat cu asta. Am încercat de câteva ori”, a spus artista, zâmbind ironic, relatează .

Jennifer Lopez a avut parte de patru căsătorii

Lopez, care a trecut prin patru mariaje și multe relații foarte mediatizate, pare că a tras o concluzie. A fost căsătorită prima dată cu Ojani Noa, apoi cu Cris Judd, iar mai târziu cu Marc Anthony, cu care are doi copii.

Ultima căsnicie, cu Ben Affleck, a părut o poveste de dragoste readusă la viață după două decenii, dar s-a încheiat discret, cu un divorț oficializat în ianuarie.

Trecutul sentimental nu mai definește prezentul

După o relație eșuată și o vilă în Beverly Hills scoasă la vânzare fără succes, Lopez pare decisă să-și schimbe planurile.

Surse apropiate spun că artista și Affleck au retras recent proprietatea de pe piață pentru a evita pierderile financiare. „A fost o decizie de afaceri pe care au luat-o împreună”, a explicat un apropiat al cuplului pentru .

În ciuda speculațiilor, Jennifer Lopez continuă să își respecte programul profesional. Turneul ei va continua până la jumătatea lunii august, cu un ultim show programat în Sardinia, Italia, iar în tot acest timp, artista pare mai preocupată să-și trăiască viața în propriul ritm.