„Jihad de Romania”: copiii „islamiști”, Eugeniu și Rogobete visau pe Telegram să bubuie Centrala Nucleară Cernavodă. DIICOT le-a spulberat visele

Doi adolescenți internauți au fost aduși de DIICOT să dea cu subsemnatul după ce, într-o discuție de pe vremea când nu aveau încă buletin, pe care o considerau securizată pe aplicația Telegram, a .

În timp ce colegii lor vânau probabil pokemoni, rechizitoriul consemnează că cei doi plănuiau să plece în Siria pentru a lupta sub stindardul Statului Islamic.

Cazul este relevant asupra modului cum autoritățile reușesc totuși să aducă în fața instanței pe baza acțiunilor operative doi copii de 14 ani despre care instanța trebuie să decidă în ce măsură conversau cu discernământ în condițiile în care autorii marilor cazuri de corupție care au devalizat statul român mai grav decât orice atentat terorist nu ajung să calce prea ușor pe la DIICOT.

Conform ziare.com, cei doi „mujahedini” de Romania au ajuns să fie cercetați pentru infracțiuni privind terorismul.

Unul dintre liceeni este cercetat și pentru activități care nu ar putea fi cântate de muezinii la rugăciune referitoare la pornografie infantilă.

O discuție „teroristă” între doi copii de 14 ani

Conform sursei citate, acțiunea DIICOT a lăsat teroriștii care luptă cu regimul dictatorului Bashad Al-Assad mai puțin cu doi insurgenți: în sala Secției Penale de la Înalta Curte, judecătorii Anca Mădălina Alexandrescu (președinte), Laura Mihaela Soane și Rodica Cosma l-au audiat pe „soldatul lui Allah”, pseudonimul de pe Telegram al adolescentului Eugen Gregorian Rogobete, alături de Eugeniu Theodor Mihai zis „Abu Musab”.

Conform procurorilor, în urmă cu câțiva ani, cei doi discutau să comită un atac terorist asupra Centralei de la Cernavodă ori să plece-n Siria ca să lupte de partea organizației Statul Islamic din Irak și Levant (Daesh).

„Avem 14 ani, pe vremea aceea amândoi eram curioși cu privire la ce se întâmplă în lumea arabă, despre soldații lui Assad (n.r. – actualul șef al Siriei, Bashar Al-Assad), despre kurzii care luptă pentru independență…” își începe Gregorian povestea. „Nu mai știu dacă Teo (n.r. – Eugeniu Theodor Mihai) sau eu am inițiat discuții despre centrala de la Cernavodă. El a fost cel care a vorbit despre atac. Ultimul plan era să plecăm în Siria, să luptăm pentru independență. Toate chestiile de genul… cu atacurile… au picat! Noi de doream să luptăm…” răspunde acesta la întrebările magistraților referitoare la discuțiile despre centrală.

Referitor la vârsta fragedă la care cei doi „se prosteau” pe Telegram cu visuri războinice, puberul declară cu stângăcie după cum relatează jurnaliștii amintiți: Acuma că mă gândesc… la 14 ani, da. Dar vreau să vă spun că mie nu mi-a fost ușor în Germania. E normal să îți cauți niște oameni care să te înțeleagă. Chiar dacă tu nu îi cunoști, îți apare, așa, ca o lumină. Eu cu mama nu mă prea înțelegeam. Mama a spus în instanță (n.r. – în Germania) că, la 14 ani, eu sunt violent cu ea. Știu eu ce prostii aveam în cap la 14 ani…(…) Fac școală la Schela, un orășel între Orșova și Severin. Fac mai mulți ani într-unul… Mai primesc bani de la taică-meu, de la maică-mea. Când am intrat în contact cu Teo nu cred că aveam date despre luptători arabi. Pe Telegram erau vreo doi, din Filipine. Noi, când ne-am cunoscut, a fost în urma unui videoclip care reda un cântec de luptă. Într-un final nu ne-am mai dus în nicio țară araba să luptăm…”

Redăm mai jos, o parte din dialogul magistraților cu Gregorian, relatat de sursa amintită:

„Procuror: Dacă a primit instrucțiuni pentru confecționarea explozibilului.

Grig: Am primit instrucțiuni, dar nu de la Teo, ci de la un arab. E ca și cum te-ai uita pe Netflix la Heisenberg cum face în (n.r. – serialul) „Breaking Bad”. Da, îți trebuie chimie și acolo.

Procuror: Dacă i s-au trimis materiale pentru cocktail-uri Molotov.

Grig: Da, sunt foarte ușor de făcut, am citit în Cartea Anarhistului. „The Anarchist Cookbook” se cheamă (n.r. – publicată în 1971 de William Powell în SUA).

Procuror: A primit fotografii ale centralei de la Cernavodă?

Grig: Da, inculpatul mi-a trimis imagini GPS pe care le poate găsi oricine. Nu mai țin minte dacă inculpatul mi-a spus sau nu că „are pe cineva înăuntru”.

Procuror: De ce a folosit aplicația Telegram?

Grig: Am crezut că e sigură… Dar să vă spun ceva: noi nici măcar nu am șters mesajele. Nu consideram că facem ceva periculos. Pe Telegram, numele meu era „Soldatul lui Allah”, iar al lui Teo era „Abu Musab”. Într-o zi m-au trezit mascații. Eu dormeam liniștit și am crezut că a explodat butelia. Când colo, era C4 pe ușă!”

De la discuții prostești la un proces de terorism care merge în instanțe de ani buni

„Informaţiile care au stat la baza acestei extinderi au fost cunoscute încă de la momentul sesizării organului de urmărire penală şi au stat la baza argumentaţiei pe care s-a fundamentat prima măsură preventivă”, se menționează în dosarul celui de-al doilea „jihadist”.

Eugeniu Theodor Mihai este judecat pe fond la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 2197/1/2021 pentru infracţiuni la legea privind combaterea terorismului (Legea 535/2004) și pornografia infantilă (art.374 NCP); la data de 22.07.2018 a fost plasat sub control judiciar iar un an mai târziu procurorii au dispus extinderea urmării penale şi a acţiunii penale pentru o nouă infracţiune, de punere la dispoziţie de date şi informaţii despre obiectivele vizate de o entitate teroristă.

Curtea de Apel București a apreciat că măsura preventivă nu este necesară, întrucât nu poate împiedica finalizarea analizei datelor informatice şi a noului raport de expertiză psihiatrică. Astfel, prin decizia din 21.07.2019, Curtea de Apel București a decis să își decline competența judecării cauzei în favoarea Înaltei Curți, unde procesul pe fond a început abia în acest an, pe data de 31 martie.