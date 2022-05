Jill Biden a ajuns în România pentru o vizită de două zile. Prima Doamnă a SUA s-a întâlnit cu militarii americani de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (VIDEO)

Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, a sosit vineri în România pentru o vizită de două zile și s-a întâlnit cu militarii americani de la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Mai apoi, soția președintelui american Joe Biden va porni spre București, acolo unde va sta până sâmbătă seară.

Aeronava Air Force Two a aterizat vineri după-amiază la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu, acolo unde se află un contingent important de militari americani.

În prima zi a vizitei, prima doamnă a Statelor Unite nu are programat niciun eveniment public.

Spre seară, ea va pleca spre București, unde sâmbătă va lua parte la mai multe evenimente. Jill Biden va avea întrevederi cu membrii Guvernului României, personalul ambasadei americane, dar și cu profesorii care îi ajută pe copiii ucraineni refugiați. Mai mult, Jill Biden se va întâlni și cu prima doamnă a României, Carmen Iohannis.

Jill Biden a vizitat România și în 2014, când a fost însoțită și de actualul președinte al SUA, Joe Biden, care la acea vreme ocupa funcția de vicepreședinte în administrația Obama.

Călătoria în Europa va continua cu deplasarea în Slovacia. Soția celui de-al 46-lea președinte american va porni sâmbătă seară spre Bratislava, iar duminică se va întâlni cu refugiații ucraineni din Kosice şi Vysne Nemecke.

„În drum spre România și Slovacia pentru a petrece Ziua Mamei (sărbătorită în SUA în a doua duminică a lunii mai, n.r.) alături de mamele și copiii ucraineni care au fost forțați să își părăsească locuințele din cauza războiului lui Putin. Voi vizita și trupele Statelor Unite și voi exprima recunoștința pentru eforturile de ajutorare ale țărilor vecine și ale lucrătorilor americani”, a scris Jill Biden pe Twitter, în timp ce se afla la bordul aeronavei care a adus-o în România.

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian🌻 mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.

I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.

— Jill Biden (@FLOTUS)