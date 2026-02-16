În același timp, accesul în sălile de jocuri va fi complet interzis persoanelor care nu au împlinit această vârstă. Măsura are scopul de a reduce riscul expunerii timpurii la jocurile de noroc. În ceea ce privește promovarea, legea introduce interdicții privind reclamele la jocurile de noroc în mediul online. Acestea nu vor mai putea fi difuzate între orele 6:00 și 24:00.
De asemenea, persoanele publice sau celebritățile nu vor mai putea apărea în reclamele la jocurile de noroc. Scopul este eliminarea influenței pe care imaginea lor o poate avea asupra celor tentați să participe.
Cum au trecut proiectele de Senat, în ciuda opoziției din comisii
Cele două propuneri legislative au fost inițiate de parlamentari din PNL, USR, PSD și UDMR. Chiar dacă au primit rapoarte de respingere din partea comisiilor economică și juridică, proiectele au reușit să obțină în plenul Senatului numărul necesar de voturi pentru a fi adoptate. Cu o zi înainte de vot, USR a făcut un apel public către senatori să susțină aceste măsuri, în ciuda avizelor negative.
Diana Stoica, liderul grupului USR din Camera Deputaților și inițiatoare a proiectelor, a criticat respingerea acestora în comisii. Ea a avertizat că blocarea unor astfel de inițiative ridică semne de întrebare. Ea a subliniat că măsurile propuse sunt unele normale, menite să protejeze tinerii și să reducă expunerea la publicitatea agresivă pentru jocurile de noroc.
În continuare, propunerile legislative vor ajunge în Camera Deputaților, care este forul decizional și va avea ultimul cuvânt.