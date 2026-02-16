B1 Inregistrari!
Jocurile de noroc, în fața unor restricții dure. Află ce schimbări aduc noile propuneri legislative

Jocurile de noroc, în fața unor restricții dure. Află ce schimbări aduc noile propuneri legislative

Ana Beatrice
16 feb. 2026, 20:43
Jocurile de noroc, în fața unor restricții dure. Află ce schimbări aduc noile propuneri legislative
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce schimbări aduc noile proiecte pentru jocurile de noroc
  2. Cum au trecut proiectele de Senat, în ciuda opoziției din comisii

Senatul a făcut un pas important în direcția reglementării mai stricte a jocurilor de noroc. Luni, 16 februarie, au fost adoptate două propuneri legislative care modifică OUG 77/2009. Actul normativ reglementează organizarea și exploatarea acestor activități în România. Noile măsuri pun accent pe protejarea tinerilor.

Ce schimbări aduc noile proiecte pentru jocurile de noroc

Noile propuneri legislative aduc restricții mai dure atât pentru accesul la jocurile de noroc, cât și pentru modul în care acestea sunt promovate. Una dintre cele mai importante modificări este creșterea vârstei minime de participare de la 18 la 21 de ani.

În același timp, accesul în sălile de jocuri va fi complet interzis persoanelor care nu au împlinit această vârstă. Măsura are scopul de a reduce riscul expunerii timpurii la jocurile de noroc. În ceea ce privește promovarea, legea introduce interdicții privind reclamele la jocurile de noroc în mediul online. Acestea nu vor mai putea fi difuzate între orele 6:00 și 24:00.

De asemenea, persoanele publice sau celebritățile nu vor mai putea apărea în reclamele la jocurile de noroc. Scopul este eliminarea influenței pe care imaginea lor o poate avea asupra celor tentați să participe.

Cum au trecut proiectele de Senat, în ciuda opoziției din comisii

Cele două propuneri legislative au fost inițiate de parlamentari din PNL, USR, PSD și UDMR. Chiar dacă au primit rapoarte de respingere din partea comisiilor economică și juridică, proiectele au reușit să obțină în plenul Senatului numărul necesar de voturi pentru a fi adoptate. Cu o zi înainte de vot, USR a făcut un apel public către senatori să susțină aceste măsuri, în ciuda avizelor negative.

Diana Stoica, liderul grupului USR din Camera Deputaților și inițiatoare a proiectelor, a criticat respingerea acestora în comisii. Ea a avertizat că blocarea unor astfel de inițiative ridică semne de întrebare. Ea a subliniat că măsurile propuse sunt unele normale, menite să protejeze tinerii și să reducă expunerea la publicitatea agresivă pentru jocurile de noroc.

În continuare, propunerile legislative vor ajunge în Camera Deputaților, care este forul decizional și va avea ultimul cuvânt.

