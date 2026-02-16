Senatul a făcut un pas important în direcția reglementării mai stricte a . Luni, 16 februarie, au fost adoptate două propuneri legislative care modifică OUG 77/2009. Actul normativ reglementează organizarea și exploatarea acestor activități în România. Noile măsuri pun accent pe protejarea tinerilor.

Ce schimbări aduc noile proiecte pentru jocurile de noroc

Noile propuneri legislative aduc restricții mai dure atât pentru accesul la jocurile de noroc, cât și pentru modul în care acestea sunt promovate. Una dintre cele mai importante modificări este creșterea vârstei minime de participare de la 18 la 21 de ani.