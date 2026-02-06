Sportivii prezenți la se bucură de servicii culinare la standarde înalte. Cazați în cele șase sate olimpice, aceștia au acces la o ofertă generoasă de preparate din bucătării diverse. Fiecare fel de mâncare este creat pentru a combina plăcerea gustului cu susținerea performanței fizice. În plus, meniurile sunt atent echilibrate pentru a respecta cerințele nutriționale stricte ale sportivilor de elită.

Ce mănâncă sportivii olimpici între antrenamente și competiții

Zilnic, mii de mese sunt pregătite pentru sportivii cazați în satele olimpice. Până la 4.500 de porții sunt servite în Milano Village, iar aproximativ 4.000 în satul din Cortina d’Ampezzo, informează . Oferta culinară este puternic inspirată din bucătăria italiană, cu paste, pizza și scamorza afumată. În același timp, meniurile includ și variante consistente, bogate în proteine, precum piept de curcan sau somon la grătar.

Responsabila organizării meselor, Elisabetta Salvadori, explică faptul că, deși există numeroase opțiuni, majoritatea sportivilor aleg preparate simple și ușor digerabile. Aceștia preferă, în general, paste cu sosuri de bază și surse curate de . Chiar și așa, meniurile includ și variante precum lasagna, gnocchi sau deserturi.

În fiecare zi sunt disponibile și preparate asiatice, de la mâncare chinezească și japoneză până la popularii gyoza. Un mare avantaj pentru sportivi este accesul permanent la mâncare, indiferent de ora antrenamentelor sau a competițiilor.

„Până acum nu am avut probleme majore, doar lucruri minore normale la început. Cineva a cerut fulgi de ovăz la micul dejun și nu erau disponibili, dar situația a fost rezolvată rapid”, a precizat Salvadori.

Ce spun sportivii despre mâncarea din satul olimpic

Atmosfera din zona de mese este una practică și orientată clar spre performanță, nu spre fine dining. „Nu este un restaurant cu stele Michelin, dar mi se pare destul de potrivit. Am mâncat paste, o salată și pui. Deci tot ce are nevoie un atlet este acolo”, a declarat patinatoarea de viteză olandeză Jenning de Boo.

Mulți sportivi s-au arătat plăcut surprinși de din satul olimpic. Ilia Maninin și snowboarderița Jess Perlmutter au vorbit cu entuziasm despre primele zile petrecute acolo. Perlmutter a mărturisit că aici a gustat cele mai bune paste din viața ei.

Contrastul este evident față de Jocurile Olimpice de vară din 2024 de la Paris, unde sportivi precum gimnasta Hezly Rivera au criticat dur meniurile. De această dată, lucrurile par să fie mult mai bine organizate. „Există carbohidrați, proteine și o mulțime de gustări pe tot parcursul zilei. Se pare că mâncarea nu va fi o problemă la aceste Jocuri Olimpice”, a transmis patinatorul de viteză leton Reinis Berzins.