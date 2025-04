Jorge, vacanță de vis în Singapore și Bali alături de familie: „David e extaziat, o să plângă când plecăm!”

Cunoscutul artist Jorge (42 de ani) a ales să lase în urmă agitația Bucureștiului și să petreacă pascale într-un decor exotic, alături de soția sa, Ramona Prodea, și fiul lor de 8 ani, David. Destinațiile? Singapore și Bali, locuri pe care Jorge le visa încă din copilărie.„Anul ăsta am zis că nu mai mergem în aceleași locuri. Am vrut ceva nou și special. Singapore a fost visul meu din copilărie, iar Bali… e pur și simplu unic”, a mărturisit artistul pentru , chiar din mijlocul vacanței.

Baie în piscină suspendată, elefanți și leagăne spectaculoase

În Singapore, familia s-a bucurat de priveliști spectaculoase și de o piscină cu vedere panoramică asupra orașului. Apoi, în Bali, vacanța s-a transformat într-o adevărată aventură: plimbări pe elefanți, leagănul celebru deasupra plantațiilor verzi, peisaje impresionante și o conexiune profundă cu natura.„Am călărit elefanți, David e extaziat. A zis că o să plângă atunci când plecăm. E un loc minunat”, a spus Jorge. Vizita a coincis și cu cea mai mare sărbătoare hindu, celebrată pe 23 aprilie, oferindu-le un prilej în plus de a admira cultura locală.

Sfântul Gheorghe și o aniversare în vacanță

Vacanța a fost cu atât mai specială cu cât Jorge și-a sărbătorit și ziua onomastică de Sfântul Gheorghe în plină aventură tropicală. Artistul spune că a renunțat cu ușurință la tradițiile de acasă pentru experiențele autentice trăite în mijlocul naturii.„Fiecare zi are frumusețea ei, asta are triplu… Sunt unele zile de neuitat. Ce am ținut minte din fiecare vacanță este felul în care m-am simțit”, a mai adăugat el.

Planuri mari pentru viitorul apropiat

După această escapadă de neuitat, Jorge se va întoarce în țară pregătit pentru un nou sezon plin de proiecte. Artistul a dat deja de înțeles că nu va renunța la călătoriile inedite și că are în plan alte destinații de suflet pentru familia sa.Vacanța din Singapore și Bali nu a fost doar o pauză binemeritată, ci și o reconectare autentică cu cei dragi și cu sinele, într-un decor de poveste. Un Paște atipic, dar încărcat de amintiri care, cu siguranță, vor rămâne întipărite în sufletul lor.