Acasa » Eveniment » Tragedie în nordul Italiei! Al doilea portar al Interului, Josep Martinez, a lovit cu mașina un bătrân în scaun cu rotile. Conferința de presă cu Cristi Chivu, anulată

Selen Osmanoglu
28 oct. 2025, 13:39
Sursa foto: Instagram
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce spune o primă reconstituire
  3. Cine este Josep Martinez

Al doilea portar al echipei italiene Internazionale Milano, Josep Martinez, în vârstă de 27 de ani, a lovit marți cu mașina un bătrân, în vârstă de 81 de ani, aflat în scaun cu rotile. Din păcate, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. Acesta a murit pe loc, în urma impactului puternic.

Ce s-a întâmplat

Tragedia a avut loc la ora 9.30 la Fenegrò, în zona Como, în nordul Italiei, aproape de de Appiano Gentile, nu departe de centrul de antrenament unde se deplasa fotbalistul, conform La Repubblica, citat de G4Media.

Bătrânul, în vârstă de 81 de ani, ar fi vrut să traverseze stradă din sens opus, moment în care a fost izbit de mașină. Impactul a fost atât de violent, încât victima a murit pe loc.

La fața locului au sosit echipele de salvare (un elicopter, o ambulanță și carabinierii), însă era deja mult prea târziu. Salvatorii au încercat să aplice manevre de resuscitare, însă fără succes. Decesul bătrânului a fost constatat.

Ce spune o primă reconstituire

Conform unei prime reconstituiri, bărbatului în scaun cu rotile i s-ar fi făcut rău și ar fi traversat pe banda pe care circula portarul echipei italiene.

Bărbatul în vârstă ar fi părăsit pista de biciclete pentru a ajunge pe cea din sens opus, traversând carosabilul. Conform sursei citate, fotbalistul s-a oprit pentru a acorda primul ajutor.

În urma acestora, Inter a anulat conferința de presă a antrenorului Cristian Chivu, programată pentru ora 14:00, ora Italiei, în ajunul meciului dintre Inter și Lazio.

Cine este Josep Martinez

Josep Martínez Riera este un fotbalist spaniol născut pe 27 mai 1998, în Alzira. Joacă pe postul de portar la Internazionale Milano, echipă la care a ajuns în vara anului 2024, transferat de la Genoa pentru aproximativ 13,5 milioane de euro.

El este cunoscut pentru stilul său modern de joc, fiind un portar agil, sigur pe el și bun la jocul cu picioarele.

Tags:
