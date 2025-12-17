„Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi, pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face.

Iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză – nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atât am putut spune”, a declarat magistratul, la începutul conferinţei.

Raluca Moroșanu: „Lia Savonea trebuie să plece, nu de la șefia Înaltei Curții, din întreg sistemul”

„O spun direct și foarte clar. Dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece, nu de la șefia Înaltei Curții, din întreg sistemul, trebuie să plece din magistratură. Dacă schimbăm doar președinții curții lor, cu siguranță va veni în locul lor cineva, oamenilor le va fi frică, nu vor candida și în locul doamnei Arsenie va veni tot cineva sugerat, impus, cum vreți dumneavoastră de acolo”, a subliniat Raluca Moroșanu.