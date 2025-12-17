B1 Inregistrari!
Judecătoarea Raluca Moroșanu, revocată de colegi într-un dosar pe care îl avea în analiză, la doar câteva zile după dezvăluirile explozive

Ana Maria
17 dec. 2025, 19:42
Sursă foto: Inquam/Gyozo Baghiu
  1. Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost revocată dintr-un dosar. Cum a fost hotărâtă recuzarea
  2. Ce a spus Raluca Moroșanu la conferința de presă a CAB
  3. Raluca Moroșanu: „Lia Savonea trebuie să plece, nu de la șefia Înaltei Curții, din întreg sistemul”

Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost revocată de colegi din dosarul DIICOT pe care îl analiza, la doar câteva zile după ce și-a exprimat public nemulțumirea față de președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie. Revocarea survine după ce inculpatul a cerut recuzarea sa.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost revocată dintr-un dosar. Cum a fost hotărâtă recuzarea

Cererea de recuzare a fost dezbătută într-un complet cu trei judecători, unde s-a înregistrat o divergență de opinii între primii doi membri. Hotărârea finală, dată cu votul 2 la 1, a fost în favoarea recuzării judecătoarei Moroșanu, potrivit G4Media.

Această revocare aduce în discuție tensiunile din sistemul judiciar și influențele care pot apărea în dosare sensibile.

Aminim că judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit public în cadrul conferinței de presă a CAB, pentru a-și susține colegul, pe Laurențiu Beșu, prezent în documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Ce a spus Raluca Moroșanu la conferința de presă a CAB

În fața presei și a celor 13 superiori ai săi, magistrata a prezentat o imagine tensionată din interiorul instanței, accentuând presiunea și climatul dificil în care își desfășoară activitatea.

„Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi, pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face.

Iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză – nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atât am putut spune”, a declarat magistratul, la începutul conferinţei.

Raluca Moroșanu: „Lia Savonea trebuie să plece, nu de la șefia Înaltei Curții, din întreg sistemul”

Ulterior, a acordat și ea un interviu penttru Recorder, unde a spus că Lia Savonea trebuie să plece din sistem.

„O spun direct și foarte clar. Dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece, nu de la șefia Înaltei Curții, din întreg sistemul, trebuie să plece din magistratură. Dacă schimbăm doar președinții curții lor, cu siguranță va veni în locul lor cineva, oamenilor le va fi frică, nu vor candida și în locul doamnei Arsenie va veni tot cineva sugerat, impus, cum vreți dumneavoastră de acolo”, a subliniat Raluca Moroșanu.

