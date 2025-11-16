Centrul Infotrafic din cadrul IGPR a anunțat că duminică dimineață, 16 noiembrie, jumătate din județele țării se confruntă cu fenomen de ceață densă. Vizibilitatea în trafic a fost redusă semnificativ, chiar și sub 100 de metri. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Cu toate că ceaţa afectează mai multe sectoare de autostradă, până în momentul de față, nu au fost semnalate accidente rutiere, spun polițiștii, conform Adevărul.

„Este semnalată ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A3 Bucureşti-Braşov şi A7 Ploieşti-Buzău, fără a fi sesizate evenimente rutiere în desfăşurare”, a transmis Centrul Infotrafic.

Care sunt județele afectate

Vizibilitatea este redusă din cauza ceţii şi pe mai multe drumuri naţionale din judeţele Maramureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Bacău, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Gorj, Dolj şi Vâlcea. Pe alocuri, vizibilitatea scade chiar sub 50 de metri.

Ce spune Centrul Infotrafic

Centrul Infotrafic reaminteşte şoferilor măsurile esenţiale pe timp de ceaţă: reducerea vitezei, creşterea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor. În cazul deplasării pe autostrăzi, poliţiştii atrag atenţia asupra unor reguli suplimentare.

„Nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă! În cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!”, transmit polițiștii.

Ceața densă

Ceața densă este un fenomen meteorologic frecvent în special în lunile reci, când diferențele de temperatură dintre aerul de la sol și cel superior favorizează condensarea vaporilor de apă.

În zonele joase, câmpii sau apropiate de râuri și lacuri, vizibilitatea poate scădea drastic, afectând nu doar șoferii, ci și pietonii și traficul aerian.

Pe lângă reducerea vizibilității, ceața poate duce la depunerea umezelii pe carosabil și pe parbrize, creând senzația de alunecare și sporind riscul de accidente. De aceea, monitorizarea condițiilor meteo și atenția sporită în timpul deplasărilor sunt esențiale în perioadele cu ceață persistentă.