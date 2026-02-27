Jumătate dintre fermele de porci din România riscă să se închidă până la vară din cauza pierderilor financiare uriașe, avertizează producătorii. Fermierii vând carnea mult sub costul de producție de mai bine de 20 de săptămâni.

Asociația Producătorilor de Carne de Porc cere intervenția urgentă a autorităților pentru a evita prăbușirea sectorului și dispariția cărnii românești din magazine, scrie .

„Astăzi vindem în pierdere, producem mult mai scump față de prețul care ni se oferă, iar toate aceste lucruri coroborate vor duce până la urmă la scăderea producției în România, pentru că fermierii nu pot produce în pierdere la nesfârșit”, a declarat Adrian Balaban, președintele asociației.

Jumătate dintre fermele de porci vând în pierdere de luni de zile

Fermierii români trec printr-o criză fără precedent, în condițiile în care primesc doar 4,7 lei pe kilogramul de carne, deși producția îi costă peste 6,5 lei. Această diferență de preț a fost suportată de producători timp de aproape jumătate de an. Dacă situația nu se schimbă rapid, aproximativ 50% din fermele comerciale din țară și-ar putea înceta activitatea.

Problema este agravată de faptul că România are în prezent cele mai mici prețuri din toată din toată Europa, deși este o țară care importă masiv carne.

„Cineva trebuie să ne explice cum de în România prețul a ajuns să fie cel mai mic pentru fermele comerciale auditate”, a punctat Adrian Balaban

Supraproducția europeană și impactul pestei porcine

Contextul internațional pune o presiune suplimentară pe fermierii români, după ce a afectat Spania la finalul anului trecut. Această situație a creat o supraproducție de carne ieftină pe piața europeană, care a ajuns și magazinele din România.

„Fermierii au societăți comerciale în spate, care trebuie să își plătească angajații, furnizorii și taxele. Pierzând bani, cineva va rămâne neplătit, iar efectul se va răsfrânge asupra consumatorului, pentru că nu vor mai fi animale pentru comercializare”, a adăugat Balaban.

În ciuda dificultăților, unii crescători speră că autoritățile vor lua măsuri înainte ca dezastrul să ia amploare.

Situația actuală a pestei porcine în România

Deși fermele comerciale mari sunt momentan protejate, pesta porcină africană continuă să facă ravagii în gospodăriile oamenilor și la mistreți. În februarie 2026, autoritățile sanitar-veterinare au raportat 24 de focare active, cele mai recente fiind descoperite în județul Arad, unde peste 130 de animale au fost deja ucise pentru a preveni răspândirea bolii. Totuși, numărul focarelor a scăzut considerabil față de anii trecuți, când existau peste 1.600 de cazuri la nivel național.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că nicio fermă comercială nu este afectată în acest moment, însă boala rămâne o amenințare constantă.

„Pesta porcină africană este o boală care a apărut în România în urmă cu 9 ani. Nicio fermă nu este afectată”, a declarat acesta.