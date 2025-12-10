Jurnalismul, în prima linie a apărării democrației

Cea de-a 11-a ediție a Conferinței mass-media româno-germane a avut loc anul acesta la București, eveniment organizat de Ambasada Republicii Federale Germania, în colaborare cu Deutsche Welle și, pentru prima dată, cu Fundația Konrad Adenauer. Conferința a reunit jurnaliști, experți media și reprezentanți ai societății civile, într-un dialog axat pe provocările generate de manipularea externă și campaniile de dezinformare care afectează tot mai puternic spațiul public european.

Tema ediției – „Consolidarea rezilienței în perioade de manipulare externă și campanii de dezinformare” – a pus în prim-plan rolul crucial al presei într-un climat informațional tot mai fragil.

„Avem nevoie de cetățeni bine informați și de răspunsuri care să ajungă la tineri. Jurnalismul de calitate are un rol esențial, pentru că jurnalismul este parte a democrației noastre”, a declarat ambasadoarea Germaniei la Bucureşti, E.S. doamna Angela Ganninger.

Dana Scherle, redactor-şef Deutsche Welle Română, a evidențiat dificultatea luptei împotriva propagandei: „Nu răspundem cu aceleași arme propagandei. Munca jurnaliștilor înseamnă mai mult timp, verificare, responsabilitate.”

Participanții au discutat despre riscurile persistente ale interferenței informaționale și despre felul în care narațiunile false încearcă să submineze procesele democratice și valorile europene. Au fost evidențiați pilonii unei democrații funcționale – alegeri libere și corecte, mass-media independentă, societate civilă activă și instituții solide.

De asemenea, au fost analizate soluții concrete: cum poate presa să consolideze reziliența publicului, mai ales în mediul online, cum pot fi susținute inițiativele societății civile și ce rol are educația media și digitală pentru toate vârstele. Conferința s-a încheiat cu un apel comun pentru cooperare europeană și investiție în jurnalismul profesionist, considerat o resursă esențială în protejarea democrației.

B1 TV și Deutsche Welle colaborează de peste 10 ani, o cooperare care a contribuit constant la promovarea jurnalismului de calitate și la aducerea în spațiul public românesc a unor perspective internaționale relevante.