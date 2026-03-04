B1 Inregistrari!
Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)

Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 08:17
Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)
Kader Keita, fotbalist la Rapid, e reținut de polițiști după ce a provocat un accident. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Fotbalistul ivorian Kader Abdul Keita (26 de ani), mijlocaș la Rapid, a fost reținut 24 de ore de polițiști, după ce a produs un accident în București, apoi a fugit.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI.

Kader Keita a lovit o femeie cu mașina

Accidentul a avut loc marți dimineața, la ora 05.50, în cartierul Colentina din Sectorul 2. Fotbalistul a lovit cu mașina o femeie de 67 de ani care încerca să traverseze strada, apoi a fugit de la locul accidentului. Victima a ajuns la Spitalul Floreasca, în stare destul de gravă.

„La fața locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând inițial faptul că ar fi căzut”, a transmis Poliția.

Ulterior, spitalul a anunțat poliția că femeia, de fapt, fusese victima unui accident. Agenții au făcut cercetări, au confirmat a doua variantă și l-au identificat rapid pe șofer în persoana lui Kader Keita.

Fotbalistul a fost reținut sub acuzația de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Kader Keita joacă în România de doi ani

Kader s-a remarcat la Lille, în Franța, apoi a mai jucat în Belgia și Turcia. El a venit în România acum doi ani, când a semnat cu CFR Cluj. Mijlocașul a fost împrumutat la Rapid pentru 200.000 de euro, iar anul trecut, în vară, a fost transferat definitiv. Sezonul acesta n-a marcat niciun gol.

