Kaufland preia La Cocoș: Consiliul Concurenței impune condiții stricte pentru tranzacție

Flavia Codreanu
02 feb. 2026, 22:38
Kaufland preia La Cocoș: Consiliul Concurenței impune condiții stricte pentru tranzacție
Sursa Foto: Kaufland Romania
Cuprins
  1. Ce condiții a impus Consiliul Concurenței pentru ca Kaufland preia La Cocoș
  2. Cum vine această veste în contextul economic  din 2025
  3. Ce urmează după ce Kaufland preia La Cocoș și alte rețele mari

Kaufland preia La Cocoș, însă finalizarea tranzacției este condiționată de reguli extrem de stricte impuse de Consiliul Concurenței. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a anunțat luni că grupul german trebuie să garanteze menținerea modelului low-cost pentru a proteja prețurile accesibile oferite consumatorilor români.

Ce condiții a impus Consiliul Concurenței pentru ca Kaufland preia La Cocoș

Principala solicitare a autorității de concurență este păstrarea identității specifice a magazinului preluat.  Pentru a garanta acest lucru, s-a decis plafonarea adaosului comercial global practicat de magazinele din rețea. Chirițoiu a explicat că nu se va verifica fiecare produs în parte, ci se va monitoriza adaosul mediu pe tot sortimentul de produse, astfel încât prețurile să nu crească față de nivelul actual.

Mai mult, planul prin care Kaufland preia La Cocoș include obligația de a investi în extinderea rețelei. În prezent, brandul operează 15 unități, iar angajamentul este de a construi noi magazine sub aceeași siglă. Autoritățile vor să se asigure că această operațiune nu va face să dispară  jucătorul ieftin, ci va ajuta la dezvoltarea acestui model de business eficient pe piața locală.

Cum vine această veste în contextul economic  din 2025

Anul 2025 a marcat un record istoric pentru piața autohtonă, fiind analizate peste 100 de operațiuni de concentrare economică. Decizia prin care Kaufland preia La Cocoș se înscrie într-o tendință amplă de consolidare a retailului, proces vizibil și în tranzacții precum Mega Image – Profi sau Sameday – Cargus.

Consiliul Concurenței a devenit mult mai vigilent în sectoarele unde piața este deja foarte aglomerată. De exemplu, în cazul tranzacției Telekom, s-au impus condiții stricte legate de investiții și calitatea semnalului. Aceeași rigoare este aplicată și acum, pentru a preveni orice derapaj care ar putea duce la creșterea costurilor pentru consumatorul final.

Ce urmează după ce Kaufland preia La Cocoș și alte rețele mari

Potrivit dcnews, finalizarea tranzacției va marca o nouă etapă în retailul alimentar. Autoritățile promit o monitorizare constantă a angajamentelor luate de Kaufland pentru a verifica dacă promisiunea menținerii prețurilor mici este respectată. În paralel, și alte sectoare așteaptă decizii finale pentru operațiuni majore de fuziune.

