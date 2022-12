Kievul își revine încet după cel mai devastator bombardament de la începutul războiului. Capitala a fost reconectată la electricitate și apă curentă

Kiev-ul continuă să reziste bombardamentelor rusești. După mai multe zile de atacuri devastatoare care au distrus infrastructura și i-au lăsat în beznă și frig pe ucraineni, au fost refăcute instalațiile electrice, potrivit reuters.com.

Vitali Klitschko, primarul capitalei Ucrainei a declarat sâmbătă dimineață că metroul orașului a fost repus în funcţiune şi că toţi locuitorii au fost reconectaţi la alimentarea cu apă. Încălzirea a fost restabilită în jumătate din oraş, iar electricitatea a fost restabilită în două treimi.

🚀 The sole purpose of these missiles is to destroy Ukraine’s infrastructure and deprive from heat and electricity.

