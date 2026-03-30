Acasa » Eveniment » Kim Jong Un a asistat la o demonstrație militară cu exerciții extreme ale soldaților. Iată despre ce este vorba

Kim Jong Un a asistat la o demonstrație militară cu exerciții extreme ale soldaților. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
30 mart. 2026, 12:18
Foto: Hepta/DPA Images.
Cuprins
  1. Exerciții spectaculoase și neobișnuite
  2. Demonstrații de rezistență la durere
  3. Teste militare și ambiții strategice
  4. Semne de întrebare din partea experților
  5. Context tensionat în relația cu SUA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a urmărit o demonstrație militară neobișnuită, în care soldații au spart cărămizi cu capul și au rezistat la lovituri cu obiecte dure, în timp ce autoritățile de la Phenian continuă să-și promoveze capacitățile militare.

Exerciții spectaculoase și neobișnuite

Președintele Coreei de Nord Kim Jong Un a privit zâmbind cum soldații spărgeau cărămizi cu capul și erau loviți în abdomen cu lopeți, ciocane și chiar topoare, scrie Adevărul.

Liderul nord-coreean a asistat la o demonstrație a puterii militare a țării sale și s-a bucurat din plin de spectacol. În cea mai bizară secvență a paradei, soldații camuflați au spart panouri mari de beton cu capul, înainte de a se angaja într-o demonstrație de arte marțiale.

Între timp, un alt soldat a luat o bâtă și a lovit cu putere direct în unul dintre combatanți, rupând-o în două, în timp ce lupta continua.

Kim putea fi văzut așezat într-un scaun masiv, făcând remarci despre spectacol, în timp ce personalul militar în uniformă râdea la comentariile sale.

Demonstrații de rezistență la durere

Într-un alt moment, participanții țineau mai multe plăci de beton deasupra abdomenului unui militar, în timp ce alt soldat le spărgea în bucăți cu un baros.

Între demonstrațiile extravagante de forță și rezistență la durere s-au intercalat exerciții militare mai obișnuite, în care trupele mărșăluiau sau executau mișcări de arte marțiale în sincron.

La final, soldații s-au adunat în jurul lui Kim pentru a-i strânge mâna și a-și arăta aprecierea, scandând, aplaudând și sărind în aer în timp ce făceau o fotografie cu el.

Teste militare și ambiții strategice

Demonstrația a avut loc după ce Kim a urmărit testarea unui motor cu combustibil solid pentru arme capabile să ajungă pe teritoriul SUA. El a numit-o o evoluție semnificativă pentru consolidarea arsenalului strategic.

Rachetele cu combustibil solid sunt mai ușor de transportat și de ascuns decât cele cu combustibil lichid, care necesită alimentare înainte de lansare și au o durată de viață mai scurtă.

Forța de tracțiune maximă a motorului este de 2.500 kilonewtoni, în creștere față de aproximativ 1.970 kilonewtoni raportați anterior, potrivit agenției Korean Central News Agency.

Semne de întrebare din partea experților

Testul face parte din programul de înarmare pe cinci ani al țării, menit să modernizeze „mijloacele de lovitură strategică”.

Kim a afirmat că testul are „o importanță deosebită pentru ridicarea puterii militare strategice a țării la cel mai înalt nivel”.

Cu toate acestea, unii experți susțin că informațiile prezentate ar putea fi exagerate. Coreea de Nord nu a oferit detalii esențiale, precum durata totală de ardere a motorului, ceea ce ridică semne de întrebare privind performanțele reale.

Context tensionat în relația cu SUA

Coreea de Nord și-a intensificat dezvoltarea militară după eșecul negocierilor dintre Kim Jong Un și fostul președinte american Donald Trump în 2019.

La congresul Partidului Muncitorilor, liderul nord-coreean a lăsat deschisă posibilitatea dialogului, dar a cerut Washingtonului să renunțe la solicitările privind dezarmarea nucleară ca precondiție pentru negocieri.

Citește și...
Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
Eveniment
Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
Eveniment
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
Eveniment
O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
România își menține poziția în clasamentul global al progresului social. Iată pe ce loc se află și cine conduce topul global
Eveniment
România își menține poziția în clasamentul global al progresului social. Iată pe ce loc se află și cine conduce topul global
A murit mama lui Mihai Gâdea. Anunțul său îndurerat: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire” (VIDEO)
Eveniment
A murit mama lui Mihai Gâdea. Anunțul său îndurerat: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire” (VIDEO)
7 criterii în funcție de care să alegi prizele pentru casa ta
Eveniment
7 criterii în funcție de care să alegi prizele pentru casa ta
S-a întors circul la Parchetul General. Diana Șoșoacă, în fața procurorilor. Înjurături și jigniri pentru toată lumea (VIDEO)
Eveniment
S-a întors circul la Parchetul General. Diana Șoșoacă, în fața procurorilor. Înjurături și jigniri pentru toată lumea (VIDEO)
Pașaportul românesc ocupă locul 6 în lume: în ce state pot românii să călătorească fără viză
Eveniment
Pașaportul românesc ocupă locul 6 în lume: în ce state pot românii să călătorească fără viză
Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, în mai puțin de 3 minute
Eveniment
Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, în mai puțin de 3 minute
Grav accident în Cluj: 5 morți
Eveniment
Grav accident în Cluj: 5 morți
Ultima oră
14:36 - Abuzuri în lanț la Petroșani. Familia Ridzi, acuzată de trucarea turneelor locale de tenis în favoarea fiicei. Răspunsul familiei Ridzi
14:32 - Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
14:24 - Surse: Bolojan pregătește, în primă fază, reducerea accizei la carburanți cu 10%. Cu cât s-ar ieftini benzina și motorina
14:21 - Vreme schimbătoare în România până pe 12 aprilie. Ce au transmis meteorologii
14:21 - Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie”
13:57 - Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
13:50 - Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
13:38 - O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
13:24 - Sorin Grindeanu continuă turneul național pentru debarcarea lui Bolojan. Guvernul actual, desființat de șeful PSD (VIDEO)
13:22 - Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul din Iran. Ce se întâmplă cu bazele americane