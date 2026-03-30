Liderul nord-coreean Kim Jong Un a urmărit o demonstrație militară neobișnuită, în care soldații au spart cărămizi cu capul și au rezistat la lovituri cu obiecte dure, în timp ce autoritățile de la continuă să-și promoveze capacitățile militare.

Exerciții spectaculoase și neobișnuite

Președintele Coreei de Nord Kim Jong Un a privit zâmbind cum soldații spărgeau cărămizi cu capul și erau loviți în abdomen cu lopeți, ciocane și chiar topoare, scrie Adevărul.

Liderul nord-coreean a asistat la o demonstrație a puterii militare a țării sale și s-a bucurat din plin de spectacol. În cea mai bizară secvență a paradei, soldații camuflați au spart panouri mari de beton cu capul, înainte de a se angaja într-o demonstrație de arte marțiale.

Între timp, un alt soldat a luat o bâtă și a lovit cu putere direct în unul dintre combatanți, rupând-o în două, în timp ce lupta continua.

Kim putea fi văzut așezat într-un scaun masiv, făcând remarci despre spectacol, în timp ce personalul militar în uniformă râdea la comentariile sale.

Demonstrații de rezistență la durere

Într-un alt moment, participanții țineau mai multe plăci de beton deasupra abdomenului unui militar, în timp ce alt soldat le spărgea în bucăți cu un baros.

Între demonstrațiile extravagante de forță și rezistență la durere s-au intercalat exerciții militare mai obișnuite, în care trupele mărșăluiau sau executau mișcări de arte marțiale în sincron.

La final, soldații s-au adunat în jurul lui Kim pentru a-i strânge mâna și a-și arăta aprecierea, scandând, aplaudând și sărind în aer în timp ce făceau o fotografie cu el.

Teste militare și ambiții strategice

Demonstrația a avut loc după ce Kim a urmărit testarea unui motor cu combustibil solid pentru arme capabile să ajungă pe teritoriul SUA. El a numit-o o evoluție semnificativă pentru consolidarea arsenalului strategic.

Rachetele cu combustibil solid sunt mai ușor de transportat și de ascuns decât cele cu combustibil lichid, care necesită alimentare înainte de lansare și au o durată de viață mai scurtă.

Forța de tracțiune maximă a motorului este de 2.500 kilonewtoni, în creștere față de aproximativ 1.970 kilonewtoni raportați anterior, potrivit agenției Korean Central News Agency.

Semne de întrebare din partea experților

Testul face parte din programul de înarmare pe cinci ani al țării, menit să modernizeze „mijloacele de lovitură strategică”.

Kim a afirmat că testul are „o importanță deosebită pentru ridicarea puterii militare strategice a țării la cel mai înalt nivel”.

Cu toate acestea, unii experți susțin că informațiile prezentate ar putea fi exagerate. Coreea de Nord nu a oferit detalii esențiale, precum durata totală de ardere a motorului, ceea ce ridică semne de întrebare privind performanțele reale.

Context tensionat în relația cu SUA

Coreea de Nord și-a intensificat dezvoltarea militară după eșecul negocierilor dintre Kim Jong Un și fostul președinte american Donald Trump în 2019.

La congresul Partidului Muncitorilor, liderul nord-coreean a lăsat deschisă posibilitatea dialogului, dar a cerut Washingtonului să renunțe la solicitările privind dezarmarea nucleară ca precondiție pentru negocieri.