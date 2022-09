Klaus Iohannis, prezent la funeraliile Reginei Elisabeta / Casa Regală a României participă și ea la Londra (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, ale Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a, care va fi condusă pe ultimul drum, după ce a încetat din viață la vârsta de 96 de ani. Iohannis este însoțit în Marea Britanie de soția sa, Carmen, la evenimentul la care vor participa sute de lideri mondiali.

De asemenea, la funeraliile organizate la Westminster Abbey din Londra vor fi prezenţi Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi Principele Radu, împreună cu Principesa Elena şi soţul său, Alexander Nixon, scrie .

, acolo unde va participa la funeraliile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc luni, la ora locală 11:00 (10:00 GMT), la Westminster Abbey din Londra, așa cum se arată în anunțul emis de Palatul Buckingham.

The arrival of the Romanian Royal Family at Buckingham Palace for the State Reception that preceded the Funeral of Queen Elizabeth II.

— Familia Regala Romania (@FamiliaRegala)