Lipsa căldurii, subiect de dezbatere în online. La ce metode apelează românii pentru a se încălzi: „Iau pisica și o bag sub plapumă cu mine”

06 oct. 2025, 17:59
Sursa foto: Freepik.com
Odată cu scăderea temperaturilor apar și primele probleme în ceea ce privește încălzirea locuințelor. Principalii actori ai acestei tragicomedii sunt bucureștenii, care, în lipsa căldurii prin rețea, apelează la o serie de artificii, care mai de care mai hazlie și inovativă, pentru a nu îngheța în propriile locuințe.

La ce metode apelează bucureștenii pentru a se încălzi

Bucureștenii devin inovativi odată ce temperaturile scad și sunt totodată, dispuși să împărtășească secretele lor pentru a se încălzi. Într-o postare pe Reddit, un utilizator cerea alternative eficiente pentru a-și încălzi locuința, iar comentariile au început să curgă.

În timp ce unii au ales să se îmbrace mai gros sau să petreacă mai mult timp în pat, sub pături groase, alții au apelat la surse alternative de căldură, cum ar fi aere condiționate sau radiatoare. Pe de altă parte, au fost și oameni care au făcut haz de necaz și au spus că se încălzesc fie consumând alcool, fie luându-și animalele de companie în brațe.

„Eu iau pisica și o bag sub plapumă cu mine”,

„Am 18-19 grade, nu am dat drumul la aer. Pantaloni lungi, șosete, hanorac peste un tricou cu mânecă scurtă și suntem bine. Noaptea o pătura mai groasă și dormim ca pruncii”,

„AC pe cald (25-26 grade) și în cealaltă camera radiator electric (ziua pe 23, noaptea pe 24 că doarme și bebe aici și e camera foarte mare). Plata se face automat, sincer habar n-am, ar fi irelevant că am și multe electrocasnice pe curent. Dar probabil mai bine ca atunci când e încalzire de la rețea și am minim 600 lei. Bloc neizolat, dar cu pereti exteriori groși”, au fost o parte dintre comentarii.

De ce i-au criticat unii internauți pe cei care au început să-și încălzează deja locuințele

În timp ce unii spun că nu au simțit nevoia să încălzează suplimentar locuințele, având în vedere că sunt 20-22 de grade, alții chiar i-au criticat pe cei care au început să se panicheze din cauza temperaturilor mai scăzute.

„Uitându-mă la comentarii am impresia că eu nu locuiesc în București. Sunt ziua 24 de grade constant înăuntru și eu stau în pantaloni scurți și tricou. Acum la 10:42 sunt 22 de grade în sufragerie cu ușa spre balcon deschisa și geamul deschis la balcon. La bucătărie și dormitor geamurile sunt rabatate. La baie geamul e deschis.

Nici dacă ar porni căldură termoenergetica, eu nu aș da drumul. E mult prea cald.

Bloc izolat, Drumul Taberei, a fost comentariul unui internaut.

„Am rude in Grecia. Ăia nu pornesc căldura nici la 18 grade în casă. Deși nu sunt nordici. La noi sub 22 deja e dezastru”, a scris un alt internaut.

