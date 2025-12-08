Deși gătim destul de des cotlet de porc, nu iese întotdeauna un preparat delicios. Există o greșeală pe care majoritarea oamenilor o fac în bucătărie și contribuie la un rezultat final nesatisfăcător: un cotlet de porc fad, tare ca piatra.

Cum putem evita să ne iasă un cotlet de porc tare

Una dintre cele mai frecvente greșeli la prepararea cotletelor de porc este săritul peste etapa de marinare. Desigur, se pot condimenta cu sare și piper, dar se va simți o diferență majoră atunci când, înainte de prăjire, carnea va sta la marinat. Va fi mai fragedă, suculentă și delicioasă.

De asemenea, este foarte important să se bată bucățile de carne înainte de prăjire, astfel încât să fie cât mai subțiri posibil. Nu doar că se vor găti mai repede, dar vor fi și mai suculente. Cel mai bine este ca cotletele să fie așezate într-o folie alimentară și abia apoi bătute cu un ciocan de bucătărie, astfel încât să nu se murdărească instrumentele de bucătărie folosite și nici să nu se rupă carnea, potrivit .

Când se prăjesc cotlete, metoda prin care se face acest lucru este, de asemenea, importantă. Untura de porc este cea mai bună pentru prăjirea cărnii. Această poate fi încălzită la o temperatură destul de ridicată fără a se arde. În plus, oferă o aromă suplimentară cotletelor.

La fel de important este ca tigaia să fie preîncălzită înainte de adăugarea unturii, iar untura, la rândul ei, să atingă o temperatură suficient de ridicată înainte de adăugarea cărnii în tigaie.

Cum se prepară marinada pentru carnea de porc

Cea mai simplă marinadă poate fi făcută cu lapte, ceapă și condimente. Se poate adăuga și usturoi pentru a da cărnii o aromă mai interesantă. Cu cât carnea stă mai mult în marinadă, cu atât va fi mai aromată și mai fragedă. Cel mai bine este ca cotletele să fie lăsate la marinat peste noapte sau cel puțin 2-3 ore.