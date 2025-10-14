Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din județul , a ajuns la spital în , după ce a fost lovit cu pumnul de un tânăr de 26 de ani. Acesta a reacționat instinctiv după o glumă nereușită.

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în comuna Pianu de Jos, județul Alba, duminică seara, după o glumă nereușită, conform Observator. Un bărbat de 50 de ani a încercat să se apropie de un tânăr de 26 de ani pe la spate. El l-ar fi prins în joacă de gât.

În acel moment, tânărul a reacționat instinctiv și l-a lovit cu pumnul. Martorii spun că au încercat să arunce cu apă peste bărbat, însă starea lui nu părea să se îmbunătățească.

În cele din urmă, bărbatul de 50 de ani a ajuns la spital în comă, după ce s-a prăbușit pe asfalt și s-a lovit la cap.

Ce au transmis autoritățile

„Bărbatul de 26 de ani, în timp ce se afla pe o stradă din localitatea Pianu de Jos, l-ar fi lovit cu pumnul în zona feței pe un bărbat de 50 de ani, care a căzut pe carosabil și a suferit leziuni corporale”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Alba.

Bărbatul de 50 de ani a ajuns la Spitalul Județean Alba Iulia. Ulterior, el a fost transferat de urgență la Târgu Mureș, din cauza unui traumatism cranio-cerebral grav.

„Este un pacient care a fost victima unei heteroagresiuni, cu un traumatism cranio-cerebral și o fractură de calotă temporară stângă”, a precizat dr. Bianca Liana Grigorescu, medic la Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș.

În ce stare se află victima

În momentul de față, bărbatul se află în continuare în spital. Starea acestuia este critică. Pe de altă parte, tânărul de 26 de ani a fost reținut pentru loviri sau alte violențe.

Anchetatorii ar putea schimba încadrarea faptei, însă acest lucru depinde foarte mult de cum evoluează starea de sănătate a bărbatului de 50 de ani.