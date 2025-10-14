B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » La un pas de tragedie, după o glumă nereușită! Cum a ajuns un bărbat pe patul de spital

La un pas de tragedie, după o glumă nereușită! Cum a ajuns un bărbat pe patul de spital

Selen Osmanoglu
14 oct. 2025, 13:41
La un pas de tragedie, după o glumă nereușită! Cum a ajuns un bărbat pe patul de spital
foto: captură YT
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce au transmis autoritățile
  3. În ce stare se află victima

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din județul Alba, a ajuns la spital în comă, după ce a fost lovit cu pumnul de un tânăr de 26 de ani. Acesta a reacționat instinctiv după o glumă nereușită.

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în comuna Pianu de Jos, județul Alba, duminică seara, după o glumă nereușită, conform Observator. Un bărbat de 50 de ani a încercat să se apropie de un tânăr de 26 de ani pe la spate. El l-ar fi prins în joacă de gât.

În acel moment, tânărul a reacționat instinctiv și l-a lovit cu pumnul. Martorii spun că au încercat să arunce cu apă peste bărbat, însă starea lui nu părea să se îmbunătățească.

În cele din urmă, bărbatul de 50 de ani a ajuns la spital în comă, după ce s-a prăbușit pe asfalt și s-a lovit la cap.

Ce au transmis autoritățile

„Bărbatul de 26 de ani, în timp ce se afla pe o stradă din localitatea Pianu de Jos, l-ar fi lovit cu pumnul în zona feței pe un bărbat de 50 de ani, care a căzut pe carosabil și a suferit leziuni corporale”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Alba.

Bărbatul de 50 de ani a ajuns la Spitalul Județean Alba Iulia. Ulterior, el a fost transferat de urgență la Târgu Mureș, din cauza unui traumatism cranio-cerebral grav.

„Este un pacient care a fost victima unei heteroagresiuni, cu un traumatism cranio-cerebral și o fractură de calotă temporară stângă”, a precizat dr. Bianca Liana Grigorescu, medic la Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș.

În ce stare se află victima

În momentul de față, bărbatul se află în continuare în spital. Starea acestuia este critică. Pe de altă parte, tânărul de 26 de ani a fost reținut pentru loviri sau alte violențe.

Anchetatorii ar putea schimba încadrarea faptei, însă acest lucru depinde foarte mult de cum evoluează starea de sănătate a bărbatului de 50 de ani.

Tags:
Citește și...
Diferențele uriașe dintre prețurile alimentelor i-au uimit pe români! Ce poți cumpăra cu 116 euro în Germania (VIDEO)
Eveniment
Diferențele uriașe dintre prețurile alimentelor i-au uimit pe români! Ce poți cumpăra cu 116 euro în Germania (VIDEO)
Chef Ștefan Popescu a spus secretul! Așa faci cel mai bun ostropel de pui cu mămăligă (VIDEO)
Eveniment
Chef Ștefan Popescu a spus secretul! Așa faci cel mai bun ostropel de pui cu mămăligă (VIDEO)
TNF 2025: Companiile de top din România generează un profit din exploatare de 25,9 miliarde euro
Eveniment
TNF 2025: Companiile de top din România generează un profit din exploatare de 25,9 miliarde euro
Pelerinajul Sfintei Parascheva: Incidente la Iași. Zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Eveniment
Pelerinajul Sfintei Parascheva: Incidente la Iași. Zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Cum să folosești corect un încărcător wireless?
Eveniment
Cum să folosești corect un încărcător wireless?
Newsweek: Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte
Eveniment
Newsweek: Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte
De ce ți se strică hainele de vară peste iarnă. Greșeala banală pe care aproape toți o fac
Eveniment
De ce ți se strică hainele de vară peste iarnă. Greșeala banală pe care aproape toți o fac
Orașul din România unde prețurile locuințelor au explodat. 200.000 de euro pentru un apartament cu două camere
Eveniment
Orașul din România unde prețurile locuințelor au explodat. 200.000 de euro pentru un apartament cu două camere
Controale la școli și grădinițe din Buzău. DSP a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare
Eveniment
Controale la școli și grădinițe din Buzău. DSP a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare
S-a aflat cine e și cu ce se ocupă șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, în Sectorul 4, iar fetița acesteia a ajuns la spital. El a fost reținut de polițiști
Eveniment
S-a aflat cine e și cu ce se ocupă șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, în Sectorul 4, iar fetița acesteia a ajuns la spital. El a fost reținut de polițiști
Ultima oră
14:23 - Diferențele uriașe dintre prețurile alimentelor i-au uimit pe români! Ce poți cumpăra cu 116 euro în Germania (VIDEO)
14:21 - Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei
14:16 - Ozana Barabancea, cuvinte dure în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă”. Ce mesaj a transmis celor care o critică
13:54 - Sute de blocuri din Capitală fără apă caldă și căldură
13:37 - Chef Ștefan Popescu a spus secretul! Așa faci cel mai bun ostropel de pui cu mămăligă (VIDEO)
13:30 - TNF 2025: Companiile de top din România generează un profit din exploatare de 25,9 miliarde euro
13:14 - Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”
12:56 - Ce face Alina Pușcău de patru ori pe săptămână pentru a se menține în formă: „Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”
12:56 - Rugăciunea către Sfânta Parascheva. Are mare putere asupra tuturor relelor! Sărbătoare mare în Calendarul Ortodox
12:22 - Sorin Grindeanu schimbă ideologia partidului. Disperare în PSD