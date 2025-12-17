Laura Codruţa Kovesi a fost șocată de dezvăluirile din documentarul Recorder despre situația din sistemul de justiție. Ea se declară îngrijorată că ceea ce se întâmplă afectează independenţa şi reputaţia magistraților români.

Laura Codruța Kovesi șocată de ceea ce se petrece în Justiție

Şefa a declarat că a fost șocată, pe de-o parte, de din documentar. Pe de altă, a spus Laura Codruța Kovesi, a fost uimită de reacţia autorităţilor din sistemul judiciar. În loc să ia atitudine și să verifice cele prezentate, acestea au recurs la tactici pe care le cataloghează drept „comuniste”.

„Eu am reacţionat în calitate de procuror şef european, al unui parchet transfrontalier care îşi exercită competenţa în 24 de state membre. Cu alte cuvinte, cam văd ce se întâmplă în 24 de state membre. Şi pot să vă spun că am fost şocată din două motive. În primul rând, am fost şocată de dezvăluirile din documentar şi am fost foarte îngrijorată că afectează independenţa dar şi reputaţia magistraturii din România. Ulterior, am fost din nou şocată de reacţiile de după acest documentar”, a precizat șefa EPPO, într-un podcast.

Kovesi a precizat că s-ar fi așteptat ca autoritățile relevante din sistemul judiciar să verifice faptele la care se face referire în documentar. În loc să facă acest lucru și să rezolve problemele semnalate, acestea au recurs la tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare și dezinformare.

„Deci autorităţile relevante din justiţie, în loc să verifice ce s-a dezvăluit, să se stabilească faptele, dacă s-au întâmplat aşa, nu s-au întâmplat aşa, să rezolve problemele care au apărut în urma acestor dezvăluiri au început aplicarea unor metode vechi, le-aş spune comuniste, poate că acum nu se mai numesc comuniste, dar este acelaşi lucru pentru că vorbim de tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare. Am văzut în ultimele zile atacuri asupra celor care au făcut dezvăluirile, atacuri asupra celor care şi-au susţinut colegii. Şi din acest punct de vedere eu am considerat că s-a depăşit o limită, s-a trecut linia roşie”, a mai spus Kovesi.

Șefa EPPO s-a solidarizat cu magistrații care cer reforma

Laura Codruța Kovesi a explicat de ce a semnat manifestul de solidarizare cu sutele de care s-au solidarizat cu colegii care au vorbit despre neregulile din sistemul de justiţie. Ea s-a declarat onorată să fie alături de cei care au luat atitudine față de procedurile prin care inculpați celebri au scăpat de pedepse prin prescripția faptelor.

„Vreau să o spun foarte clar că procurorii şi judecătorii, ca orice alt român, pot conta totdeauna pe mine atunci când au curaj şi iau atitudine. Eu nu sunt un salvator, nu pot fi privită ca un salvator, nu mă consider un salvator, dar întotdeauna sunt de partea celor care îşi fac treaba cu curaj, cu demnitate şi cu corectitudine, pentru că am obosit de pesimism, am obosit să aud: aşa merge treaba, nu avem ce face”, a precizat fosta șefă a DNA.

Potrivit spuselor sale, întotdeauna va fi corupție și atacuri la adresa democrației. Întotdeauna vor fi indivizi care vor dori să ia controlul asupra puterii judecătorești și asupra statului. Este nevoie ca societatea civilă să lupte împotriva acestor personaje nocive. Şefa Parchetului European consideră că dezvăluirile şi protestele din ultimele zile arată că oamenii „luptă”. În opinia sa, aceasta este adevărata Românie.

„Haideţi să fim sinceri: întotdeauna va fi corupţie întotdeauna democraţia va fi atacată, întotdeauna vor fi unii care vor să ia controlul pe justiţie, vor să ia controlul asupra statului, că ei ştiu mai bine ce e de făcut, nu ne trebuie nicio democraţie. Dar noi trebuie să luptăm şi asta e o luptă continuă şi calea asta nu a fost niciodată uşoară şi provocări au fost mereu”, a adăugat Kovesi.