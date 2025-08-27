B1 Inregistrari!
Leacuri din pătrunjel pentru rinichi, ficat și sistemul hormonal. Cum poate fi consumat acesta

Leacuri din pătrunjel pentru rinichi, ficat și sistemul hormonal. Cum poate fi consumat acesta

Selen Osmanoglu
27 aug. 2025, 08:35
Patrunjel

Pătrunjelul nu doar că este gustos, dar are și o mulțime de beneficii dacă acesta este consumat în mod regulat. El ajută rinichii, ficatul, dar și sistemul hormonal.

Cuprins

  • Un superaliment
  • Cum ajută rinichii
  • Cum ajută ficatul
  • Cum ajută sistemul hormonal

Un superaliment

Pătrunjelul este bogat în uleiuri esențiale, antioxidanți și o gamă variată de nutrienți.

Conform datelor USDA, pătrunjelul proaspăt conține:

  • Potasiu
  • Calciu
  • Magneziu
  • Fosfor
  • Sodiu
  • Vitaminele A, C, K și E
  • Tiamină
  • Riboflavină
  • Niacină
  • Vitamina B6
  • Folat
  • Fier
  • Zinc

Totodată, frunza sa este o sursă de compuși volatili precum miristicina, limonenul, eugenolul și alfa-tuienul, care contribuie la proprietățile sale medicinale.

Cum ajută rinichii

Pătrunjelul are un efect diuretic natural. El favorizează eliminarea toxinelor prin urină și previne formarea calculilor renali.

Studiile arată că flavonoidele și compușii fenolici din pătrunjel sprijină sănătatea rinichilor și pot fi de ajutor în cazul urolitiazei, conform Click.

Pătrunjelul poate fi consumat astfel:

  • Ceai de pătrunjel: o linguriță de frunze uscate la 250 ml apă clocotită, infuzat 10 minute și consumat călduț.
  • Suc de pătrunjel: frunze proaspete mixate cu puțină apă, consumate imediat pentru efect maxim.

Cum ajută ficatul

Compușii antioxidanți din pătrunjel, precum apigenina și luteolina, stimulează funcția hepatică și contribuie la detoxifierea ficatului.

Pătrunjelul poate fi consumat astfel:

  • Vin tonic din pătrunjel: frunze adăugate într-o sticlă de vin alb și lăsate la macerat 7-10 zile. Se recomandă 1-2 linguri pe zi, pentru susținerea funcției hepatice și a digestiei.

Cum ajută sistemul hormonal

pătrunjelul poate ajuta la echilibrarea hormonilor datorită fitoestrogenilor. Acesta susține fertilitatea și reduce simptomele sindromului premenstrual.

De asemenea, semințele de pătrunjel au fost folosite tradițional în Asia și India pentru normalizarea menstruației, tratarea amenoreei și reducerea durerilor asociate ciclului menstrual.

Consumul regulat de ceai sau suc de pătrunjel poate sprijini armonizarea hormonilor și preveni dezechilibrele.

Cu toate acestea, important de mneționat este faptul că pătrunjelul trebuie consumat în mod moderat. Dozele mari pot provoca iritații renale în cazul unor afecțiuni preexistente. Hidratarea adecvată este esențială pentru susținerea diurezei și detoxifierii organismului.

