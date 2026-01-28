B1 Inregistrari!
Vecinii, revoltați de un nou proiect de lege. Cine ar putea să nu mai plătească întreținerea la bloc

Ana Maria
28 ian. 2026, 08:59
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cei care locuiesc la bloc, revoltați. Ce prevede proiectul inițiat de Florin Roman
  2. Cum își explică deputatul Florin Roman inițiativa
  3. Cei care locuiesc la bloc, revoltați. Ce cheltuieli nu vor mai plăti spațiile comerciale
  4. De ce avertizează experții că locatarii vor plăti mai mult
  5. Cei care locuiesc la bloc, revoltați. Ce impact financiar vor resimți proprietarii de apartamente
  6. Cine răspunde legal pentru plata întreținerii

O inițiativă legislativă aflată în dezbatere a început să provoace îngrijorare în rândul celor care locuiesc la bloc. Proiectul ar putea schimba radical modul în care se împart facturile lunare de întreținere, cu impact direct asupra bugetelor familiilor.

Mai exact, propunerea vizează scutirea spațiilor comerciale de la parterul blocurilor de plata unei părți importante din cheltuielile comune pentru administrarea și întreținerea imobilelor.

Cei care locuiesc la bloc, revoltați. Ce prevede proiectul inițiat de Florin Roman

Propunerea legislativă aparține deputatului PNL Florin Roman și are la bază situații semnalate de mai mulți proprietari de spații comerciale, în special din municipiul Alba Iulia. Aceștia reclamă că sunt obligați să plătească pentru servicii pe care nu le folosesc, potrivit Știripesurse.

Concret, magazinele și firmele care au:

  • acces direct din stradă,

  • contracte separate de utilități,

  • nu utilizează spațiile comune ale blocului,

ar urma să nu mai contribuie la cheltuieli precum curățenia, liftul sau iluminatul scării.

Cum își explică deputatul Florin Roman inițiativa

Florin Roman a explicat, în urmă cu câteva luni , pentru Libertatea, motivele din spatele amendamentului propus:

Cei care au spații comerciale la parter și au acces din stradă, deci nu intră prin scara blocului și au racorduri separate de cei din blocul respectiv, nu utilizează casa scării și reclamă că plătesc în mod abuziv cheltuielile comune de pe o scară de bloc în care ei și clienții lor nu intră”, a declarat Roman.

Deputatul PNL susține că forma finală a legii poate suferi modificări în Parlament:

„Luați exemplul unui bloc care are, să zic așa, intrarea printr-o stradă secundară și fațada la strada principală sau la bulevard. Oamenii vin pe bulevard și intră în acele magazine. Ei reclamă că sunt puși să plătească pentru lift, pe care nu îl folosesc, sau sunt puși să plătească pentru femeia de serviciu, dar nu folosesc femeia de serviciu, că fiecare își face curățenie în spațiul lui și așa mai departe”, a mai adăugat deputatul.

Cei care locuiesc la bloc, revoltați. Ce cheltuieli nu vor mai plăti spațiile comerciale

Potrivit proiectului de lege, spațiile comerciale ar urma să fie scutite de cheltuielile comune, cu excepția celor strict legate de:

  • structura de rezistență a clădirii,

  • acoperiș,

  • siguranța elementelor comune.

Această modificare ar elimina obligația de plată pentru servicii precum curățenia, liftul sau iluminatul scării.

De ce avertizează experții că locatarii vor plăti mai mult

Specialiștii în drept avertizează că măsura ar putea avea un efect nedrept asupra proprietarilor de apartamente.

„Inițiativa riscă să creeze o situație inechitabilă. Spațiile comerciale își păstrează drepturile asupra părților comune, dar nu mai au obligații financiare proporționale. Aceasta va conduce la creșterea întreținerii pentru proprietarii de apartamente”, a declarat avocatul Gelu Pușcaș.

În lipsa contribuției magazinelor, administratorii de bloc nu vor avea alternativă, iar costurile vor fi redistribuite exclusiv între locatari.

Cei care locuiesc la bloc, revoltați. Ce impact financiar vor resimți proprietarii de apartamente

Pentru românii care locuiesc la bloc, efectele s-ar putea vedea imediat în facturi. Cheltuielile pentru:

  • curățenie,

  • întreținerea liftului,

  • iluminatul spațiilor comune,

  • reparațiile generale,

vor fi împărțite doar între proprietarii de apartamente, ceea ce înseamnă facturi mai mari la întreținere.

Gelu Pușcaș subliniază că spațiile comerciale dețin, în multe cazuri, cote indivize importante din proprietatea comună, iar eliminarea contribuției lor încalcă principiul proporționalității.

Cine răspunde legal pentru plata întreținerii

Legea nr. 196/2018 stabilește clar că responsabilitatea plății întreținerii revine proprietarului, nu chiriașului. Asociația de proprietari are raport juridic exclusiv cu proprietarul locuinței.

Ulterior, proprietarul poate recupera sumele de la chiriaș, conform contractului de închiriere, însă plata către asociație trebuie făcută integral.

