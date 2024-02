Legea DeepFake, dezbătută în Parlament: Amenzi de până la 200.000 de lei și pedeapsă cu închisoarea pentru cei care realizează clipuri video fake cu chipul unor personalități

După un val de înșelătorii apărute în mediul online care folosesc imaginea unor politicieni sau a unor jurnaliști, parlamentarii au dezbătut miercuri Legea DeepFake.

Legea DeepFake, dezbătută de parlamentari

Un vot în Camera Deputaților pe această lege se va da săptămâna viitoare.

Oricine realizează materiale video sau audio înșelătoare, folosind imaginea unor personalități, fără a preciza că este vorba despre un fals, riscă amenzi uriașe, între 10.000 și 200.000 de lei, se arată în

Mai mult, este prevăzută și pedeapsa cu închisoarea de până la 2 ani. În ultima perioadă, mai multe astfel de înșelătorii cu politicieni, jurnaliști sau șefi de instituții au circulat în mediul online.

“Imaginile, înregistrările audio și video de tip Deepfake (Fals Sever) pot cauza prejudicii enorme atât în ceea ce privește imaginea, reputația sau demnitatea unei persoane, cât și asupra unor organizații publice, private sau chiar instituții ale statului. Realizarea și distribuirea unor imagini, înregistrări audio sau video de tip DeepFake (Fals Sever) pot prejudicia, în funcție de conținutul lor și de contextul în care sunt gestionate, inclusiv interesul social, politic, de securitate națională a României, pot să erodeze încrederea în instituții ale statului, pot aduce prejudicii de imagine unei persoane”, arată inițiatorii proeictului legislativ.

Mai mulți oficiali, victim ale campaniilor DeepFake

Sorin Grindeanu că a sesizat instituțiile abilitate după ce imaginea lui a fost folosită pentru a promova o fictivă vânzare de acțiuni la o companie.

De asemenea, BNR a avertizat că, în ultima perioadă, au fost postate pe mai multe reţele de socializare imagini de tip deepfake în care sunt folosite imaginea şi vocea guvernatorului Mugur Isărescu.

La rândul său, Sebastian Burduja a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că există cadrul legal pentru a trage la răspundere pe cei care încearcă să îi înșele pe români cu tehnologia deepfake, după ce el însuși a fost victima unei astfel de campanii:

„Am încredere în sistemul de Justiție din România, de aceea de îndată ce am sesizat acest video fals, am înaintat o plângere penală procurorului general în care am notat faptul că au fost încălcate mai multe prevederi ale Codului penal privitoare la înșelăciune, publicarea de imagini false și invoc și prevederile pe care am reușit să le adăugăm Legii securității naționale, Legea 51/1991, prin Legea securității cibernetice și anume noile amenințări din domeniul securității naționale, inclusiv această comunicare de informații false. Este categoric un lucru care trebuie să dea de gândit tuturor românilor. Oricine poate găsi încă acest video pe o rețea de socializare. Eu l-am raportat și rețelei respective de săptămâna trecută, din păcate nu a fost eliminat, ceea ce în sine cred că este o problemă”.