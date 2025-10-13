B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Președintele Nicușor Dan a promulgat legea monitorizării electronice. Ce înseamnă pentru siguranța publică

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea monitorizării electronice. Ce înseamnă pentru siguranța publică

Iulia Petcu
13 oct. 2025, 21:03
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea monitorizării electronice. Ce înseamnă pentru siguranța publică
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce prevede noua lege privind monitorizarea electronică
  2. Ce impact are legea asupra siguranței publice

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea unei legi care actualizează cadrul monitorizării electronice a persoanelor inculpate, o măsură menită să întărească siguranța publică și să alinieze România la standardele europene. Noua lege introduce, printre altele, alerta de apropiere a frontierei, care avertizează autoritățile dacă persoanele supravegheate se apropie la mai puțin de 30 km de graniță.

Ce prevede noua lege privind monitorizarea electronică

„Am promulgat astăzi legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate de săvârşirea anumitor infracţiuni, astfel încât România să aibă toate reglementările necesare pentru a-şi respecta noile obligaţii date de contextul aderării la spaţiul Schengen, a explicat președintele Nicușor Dan pe Facebook.

Legea modifică normele existente și introduce alerta de apropiere a frontierei. Aceasta se declanșează atunci când dispozitivul electronic purtat de persoana monitorizată este detectat la o distanță mai mică de 30 km de graniță. Scopul este de a preveni încercările de traversare ilegală a frontierelor și de a crește eficiența măsurilor judiciare.

Ce impact are legea asupra siguranței publice

„Noile prevederi actualizate, inclusiv introducerea alertei de apropiere a frontierei, consolidează capacitatea de control şi reacţie a autorităţilor în timp real pentru a se asigura că măsurile judiciare sunt respectate”, a adăugat președintele, scrie Digi24. Astfel, autoritățile vor putea interveni prompt dacă se constată că o persoană supravegheată se apropie de graniță fără permisiune, reducând riscurile de evaziune sau alte incidente.

Finalizarea procesului legislativ și implementarea noilor reguli permit ca monitorizarea electronică să fie realizată „unitar şi coerent, cresc siguranţa publică, protejează mai bine victimele şi aliniază România la standardele europene în materie de justiţie şi securitate”, afirmă președintele Nicușor Dan.

Prin această măsură, România își consolidează cadrul legal în domeniul supravegherii electronice, asigurând protecția cetățenilor și conformitatea cu regulamentele europene, inclusiv cerințele pentru aderarea deplină la spațiul Schengen.

